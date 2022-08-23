شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتصدق فوائده.. لا تتخلص من الموز المحتوى على بقع سوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من منا لا يحب هذه الفاكهة الحلوة، الطرية والتى لا تقاوم؟ الموز متعدد الاستخدامات وسهل الاستهلاك، إلى جانب ذلك فهو غذاء ممتاز لأنه يمدنا بالطاقة، ويزود أجسامنا بجميع العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن والسكر الطبيعى، فهو غنى بفيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، يمكن أن يكون إضافة مثالية لوجبة الإفطار، ووفقًا للدراسات يحتوى الموز على ثلاثة سكريات طبيعية هى السكروز والفركتوز والجلوكوز مع الألياف، ويعطى الموز دفعة كبيرة وثابتة وفورية من الطاقة، وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن موزتين فقط توفران طاقة كافية للقيام بتمرين رياضي لمدة 90 دقيقة، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

الفاكهة الذهبية المميزة مفيدة لكنها محاطة بالشكوك حول التسبب فى زيادة الوزن أو الإمساك، ويقول الكثير من الناس أيضًا إنه لا يجب تناول هذه الفاكهة عندما تبدأ البقع السوداء بالظهور على قشرتها، وعندما تنضج تمامًا لأن محتواها من السكر قد يكون مرتفعًا، عادة ما نرميه عندما تبدأ البقع السوداء فى الظهور عليها، لأنها تصبح طرية ونعتقد أنها فاسدة كما فى حالة معظم الفواكه، لكن ذلك غير صحيح.

لماذا لا يجب التخلص من الموز الذى يحتوى على بقع سوداء؟ 1. يقاوم السرطان

البقع الداكنة على قشرة الموز ليست علامة على تعفن الفاكهة لكنها علامة على نضج الموز، وكلما زادت البقع السوداء والبنية على الموز كان من الأفضل تناوله، قالت أوباسانا شارما أخصائية التغذية "تمثل البقع السوداء على الموز عامل نخر الورم(TNF) ، مادة مقاومة للسرطان تساعد فى محاربة الخلايا غير الطبيعية فى الجسم، وبالتالى المزيد من البقع السوداء يعنى المزيد من عامل نخر الورم فى الموز.

2. نسبة عالية من مضادات الأكسدة

عندما ينضج الموز تمامًا يُقال إنه فاكهة عالية بمضادات الأكسدة، كما أنه يساعد على زيادة قوة جهاز المناعة ضد الفيروسات والخلايا السرطانية، فكلما زادت البقع السوداء على قشرة الموز، كلما نضجت، قد يبدو قبيحًا جدًا للاستهلاك، لكنه بالتأكيد مغذى للجسم، مع زيادة خصائص مضادات الأكسدة فى الموز الناضج، تزداد أيضًا قدرته على تعزيز جهاز المناعة.

3. يحارب الأمراض المزمنة

عندما ينضج الموز يزداد محتوى المغنيسيوم المرتفع ممتاز للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يخفض ضغط الدم على الفور، فإن الموز الناضج مفيد للقلب والاكتئاب ويساعد على الهضم وحركة الأمعاء الصحية .

4. مضادات الحموضة الطبيعية

يعتبر الموز من مضادات الحموضة الطبيعية، ويساعد فى تخفيف الحموضة على الفور، إذا كنت تشعر بقليل من الحموضة المعوية، فتناول موزة واحدة سيريحك فى غضون بضع دقائق.

5. يخفف الإمساك

يقلل تناول الموز الناضج الأعراض ويسرع وقت الشفاء من الإسهال، ونظرًا لأن الموز غنى بالألياف فإنه يخفف أيضًا من الإمساك، ويمكنه تحفيز حركة الأمعاء.