شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من السيلوليت وتمدد الجلد.. أفضل 8 زيوت عطرية للتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علامات التمدد والندوب والسيلوليت وحتى الجلد المترهل شائعة بشكل كبير، خاصة أثناء الحمل وبعده، كما أن الرجال والنساء يصابون بعلامات تمدد الجلد وترهل الجلد إذا تعاملوا مع أوزان ثقيلة أو خضعوا لفقدان كبير فى الوزن، تميل هذه العلامات إلى الشفاء من تلقاء نفسها على مدى فترة من الزمن، لكن إذا كنت ترغب فى تسريع العملية، فهناك بعض الزيوت الأساسية عالية الفاعلية للقضاء على علامات التمدد وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

أفضل الزيوت العطرية للتخلص من علامات التمدد: 1. زيت شجرة الشاى

له فوائد متعددة للبشرة بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والميكروبات، يمكن أن يسبب أيضًا تهيجًا للجلد لأنه شديد التركيز، ويوصى أطباء الجلدية لدينا بخلطه مع أى من الزيوت الحاملة قبل وضعه مباشرة على بشرتك، كما أنه من أكثر الزيوت العطرية الطبيعية لعلامات التمدد.

2. زيت اللافندر

يشتهر بخصائصه العلاجية والمهدئة، يعزز إنتاج الكولاجين الذى يعزز تجديد الخلايا، وهذا يعزز عملية تقليل علامات التمدد والندبات وحتى الشوائب.

3. زيت اللوز المر

(ليس مثل زيت اللوز الحلو) فهو يحتوى على فيتامين E والبوتاسيوم والبروتين والأحماض الدهنية التى تقلل من تلف الجلد وتحسن البشرة بشكل عام، كما أنه يعزز المرونة ويربط ألياف بشرتك ويجدد بشرتك ويوقف شيخوخة بشرتك، ومن ثم فهو من أفضل الزيوت الأساسية لعلامات التمدد والسيلوليت.

4. زيت البرتقال المر

يُستخرج من براعم وأزهار وأوراق شجر البرتقال، لا ينضح هذا الزيت برائحة استثنائية فحسب، بل يقدم أيضًا خلاصات ترميمية ومتجددة، علاوة على ذلك فهو يساعد فى توحيد لون بشرتك وتكييفها.

5. زيت الرمان العطرى

يستخرج من ثمار الرمان الناضجة، ويساعد فى تحسين سمك ومرونة بشرتك عند استخدامه يوميًا، ما يجعله أحد الزيوت الأساسية الأكثر استخدامًا والأكثر شيوعًا لعلامات التمدد قبل وبعد الحمل.

6. زيت اللبان العطرى

هذا الزيت له قيم طبية وقد استخدم على مر العصور لعلاج أمراض الجلد المختلفة، كما أنه يمتلك خصائص علاجية ويتم امتصاصه بسهولة في بشرتك، علاوة على ذلك، فهو يحتوى على عناصر غذائية مثل حمض الفيروليك والفيتامينات التى تساعد فى الحفاظ على بشرتك جميلة وصحية.

7. زيت الجريب فروت العطرى

يحتوى هذا الزيت على مضادات الأكسدة القوية التى تساعد على تعزيز القدرة على تجديد خلايا الجلد الجديدة فى بشرتك، ما يجعل بشرتك أكثر نعومة وشبابًا من أي وقت مضى.

8. زيت المريمية العطرى

يحتوى على خصائص قابضة ومضادة للالتهابات ومضادة للتشنج ومسكنات ومدر للبول، ما يؤكد على تدفق الدم فى الجسم.