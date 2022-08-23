شكرا لقرائتكم خبر عن ريتشارد برينان: الصحة العالمية لا تضع المضادات الحيوية ضمن بروتوكولات علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم عن آخر مستجدات فيروس كورونا وجدرى القرود، إن منظمة الصحة العالمية لا توصى باستخدام المضادات الحيوية ولا تضعها ضمن بروتوكولات علاج فيروس كورونا، لكن هناك عدوى بكتيرية قد تكون ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه عندما لا تكون هناك عدوى بكتيرية، فلا داعى لأخذ المضاد الحيوى، لأنه يزيد من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

من جانبها أضافت الدكتورة جومانة هيرمز المستشارة الإقليمية للإيدز والأمراض المنقولة جنسيا بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، إن التلاصق الجسدى ورذاذ التنفس هو أكثر الطرق لنقل جدرى القرود، والأشخاص الشواذ هم أكثر الفئات عرضة للمرض.

وأضافت أنه يجب أن نفهم الأسباب التى تعرض بعض الفئات للمضاعفات، والتسبب فى الوفاة لحمايتهم من المرض ومعرفة طرق الوقاية سواء بالتطعيم أو من خلال العلاج وتوفير العلاجات للفئات الأكثر عرضة للخطر بطريقة سهلة.