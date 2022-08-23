كوب من هذا العصير يوميًا يحارب هشاشة العظام والخلايا السرطانية

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية لتناول عصير السبانخ، فهو يحتوي على جميع الأحماض الأمينية والكاروتينات والمعادن والفيتامينات المهمة، إضافة إلى أنه غني بالفيتامينات مثل فيتامين A و C و K والحديد وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

يعد عصير السبانخ منخفض السعرات الحرارية، ويمكن مزجه مع العديد من الفواكه والخضروات الأخرى بسهولة.

يساعد تناول عصير السبانخ النيئ بانتظام على تحسين أعراض العديد من الحالات الصحية، ويعطي مناعتك دفعة طبيعية.

الفوائد الصحية لعصير السبانخ

السبانخ من الخضروات الورقية الخضراء المليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والكاروتين وحمض الفوليك.

كمية الحديد في هذه الخضر تقارب ضعف الكمية الموجودة في الخضر الأخرى مثل الجزر أو الملفوف.

يُنصح دائماً بتناوله نيئاً، مرة واحدة على الأقل يومياً، أو شرب عصيره. اشربي كوب من عصير السبانخ كل يوم؛ لتنعمي بالفوائد الآتية.

1. يمنع فقر الدم:

قد يساعد محتوى الحديد العالي في السبانخ في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم.

2. يخفف التهاب المفاصل الروماتويدي:

بسبب ارتفاع قلوية السبانخ، يمكنك الحصول على الراحة من التهاب المفاصل الروماتويدي.

3. يحافظ على المستويات القلوية:

يزيل السبانخ الأنسجة في جسمك ويساعد في الحفاظ على مستوى القلوية في دمك.

4. يعالج نزيف اللثة:

يساعد عصير السبانخ المحمل بفيتامين أ في علاج نزيف اللثة.

5. يحتوي نسبة عالية من مضادات الأكسدة:

نظراً لارتفاع حمض الفوليك ومضادات الأكسدة الموجودة في هذه الخضر، يمكن أن تساعد السبانخ في تقليل مستوى الهوموسيستين في الجسم وتقليل مخاطر تصلب الشرايين.

6. يحارب الخلايا السرطانية:

بفضل وجود الكلوروفيل والفلافونويد واللوتين في السبانخ، فإنه يساعد في مكافحة تكوين الخلايا السرطانية.

7. يحارب مشاكل المعدة:

نظراً لأن السبانخ غنية بالألياف فإنها تساعد في مكافحة مشاكل المعدة مثل التهاب القولون والقرحة وسوء الهضم والإمساك.

8. يقلل من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام:

يساعد فيتامين K الموجود في السبانخ على ترسيخ الكالسيوم في عظامك، مما يضمن صحة وقوة العظام.

9. يكافح ارتفاع ضغط الدم:

من أفضل الفوائد الفعالة لعصير السبانخ أنه يحارب ارتفاع ضغط الدم.

10. جيد للحامل:

السبانخ مفيد للغاية للنساء الحوامل، ويوفر العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجنين. علاوة على ذلك، فإنه سيعزز أيضاً كمية ونوعية الحليب المنتج في جسم الأم.

11. العناية بالبشرة:

مع مرور الوقت، تبدأ بشرتك في فقدان لمعانها وبريقها ونعومتها. وتظهر على ملامحك التجاعيد والبقع الداكنة أيضاً. بدلاً من تجربة تلك الكريمات المضادة للشيخوخة ومقويات البشرة والأقنعة والمراهم، جربي كوباً من عصير السبانخ كل يوم. يحتوي السبانخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يساعد في الحفاظ على نضارة بشرتك ورطوبتها.

12. شعر قوي وصحي:

هناك العديد من العناصر الغذائية المفيدة في عصير السبانخ، والتي يمكن أن تعزز نمو الشعر، فكري في تناول كوب من عصير السبانخ يومياً بدلاً من استخدام مقويات الشعر الكيميائية.

كيف تصنعين عصير السبانخ في المنزل؟

ماذا تحتاجين؟

كوبان من السبانخ (منظف ومقطع)

الكرفس - 1/2 كوب (منظف ومقطع)

ماء - 150 مل

عصير ليمون - 3 ملاعق كبيرة



الطريقة:

ضعي السبانخ والكرفس في الخلاط واخلطيهما حتى يصبح المزيج ناعماً، ثم أضيفي له عصير الليمون وقدميه طازجاً.

يمكن أيضاً تخزين هذا العصير في الثلاجة لمدة يوم.

المصدر:stylecraze

ملاحظة من "الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.



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