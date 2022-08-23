4 مشروبات ديتوكس لتعزيز الأيض والتخلص من السموم

بيروت - نادين محمد - يحتاج الجسم التخلص من السموم من وقت لآخر، ولكن لا ينبغي أن تكون مشروبات التخلص من السموم بديلاً عن وجبات طعامك، ولكنها يمكن أن تساعد على تعزيز الأيض في الصباح الباكر، ويمكنك أيضاً تناولها بين الوجبات. إليك أبرز مشروبات ديتوكس للتخلص من السموم.



1. عصير الشمندر والنعناع

ماذا تحتاجين:

جذور الشمندر

حفنة من أوراق النعناع

قليل من الملح

كيف تطبقين الوصفة؟

1-يقطع الشمندر إلى مكعبات ويوضع في الخلاط، ويضاف القليل من أوراق النعناع ورشة ملح.

2-البنجر منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، وتساعد إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي في التحكم في الشهية وتقليل الوزن، كما أنه منظف رائع للكبد.

2 ماء الديتوكس بالفراولة والقرفة

ماذا تحتاجين:

7-8 فراولة

عود قرفة

أوراق النعناع

لتر ماء

كيف تطبقين الوصفة؟



1-قطعي الفراولة إلى نصفين وضعيها في برطمان وضعي بعض أوراق النعناع وعود القرفة.

2-صبي لتراً من الماء في البرطمان.

3-احتفظي بها في الثلاجة طوال الليل وتناوليه بارداً لتجديد شباب جسمك.

تقول الأبحاث إن الفراولة قد تساعد في تعزيز إنتاج هرمونات الأديبونكتين واللبتين. قد يساعد هذان الهرمونان في حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي، وربما يساعدان في تخسيس الوزن.

تحتوي الفراولة على حمض إيلاجيك والذي يساعد في التحكم في السمنة.

3. مشروب اللبن الرائب للتخلص من السموم

ماذا تحتاجين:

اللبن / اللبن الرائب العادي

أوراق النعناع

أوراق الكزبرة

½ جزرة

½ ملعقة صغيرة مسحوق بذور الكمون (محمص)

قليل من الملح



كيف تطبقين الوصفة؟

1-صبي اللبن الرائب في برطمان. يمكنك أيضاً خلط ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب مع قليل من الملح، وقطعي القليل من أوراق النعناع وأوراق الكزبرة إلى قطع صغيرة.

2-قطعي نصف جزرة إلى شرائح رقيقة.

3-اخلطي الجزر والأعشاب مع اللبن الرائب.

4-أضيفي قليلاً من الملح وقليلاً من مسحوق بذور الكمون المحمص وقلّبي جيداً.

اللبن الرائب هو مصدر طبيعي للبروبيوتيك الذي يقوي الجهاز الهضمي. قد تؤدي تركيبته الغذائية وبكتيريا حمض اللاكتيك إلى تحسين صحة الأمعاء، والمساعدة في التحكم في الشهية، والمساعدة في إنقاص الوزن.

4. عصير الطماطم والكراث والخيار

ماذا تحتاجين:

ثمرة طماطم

عود كراث

ثمرة خيار

أوراق النعناع

كيف تطبقين الوصفة؟



نقطع الطماطم والخيار والكراث ونقلبها في محضر الطعام.

أضيفي القليل من أوراق النعناع وقومي بسحقه.

تعتبر الطماطم مصدراً جيداً لمادة اللايكوبين، والتي لها القدرة على المساعدة في إنقاص الوزن. وجدت دراسة أجرتها جامعة الصين الطبية أن عصير الطماطم يقلل بشكل فعال محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم.

المصدر : stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يرجي مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول هذه المشروبات .

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