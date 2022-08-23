فوائد الخولنجان لمناعة وصحة أفضل

بيروت - نادين محمد - جذر الخولنجان هو أحد التوابل الأصلية التي تُستخدم في جنوب آسيا، ويشبه إلى حد كبيرالزنجبيل والكركم، وقد تم استخدامه في الطب الهندي القديم نظراً لفوائده العديدة، كما يمكن تناوله طازجاً أو مطبوخاً، وهو إضافة أساسية للعديد من الأطباق الصينية والإندونيسية والماليزية والتايلاندية.

ولهذا إليكِ فوائد الخولنجان ليصبح جزء أساسي للعديد من الأطباق بنظامكِ الغذائي.

غني بمضادات الأكسدة

يعتبر جذر الخولنجان مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة، وهي مركبات نباتية مفيدة تساعد في مكافحة الأمراض وتحمي خلاياك من إتلاف الجذور الحرة، خاصة وإنه غني بشكل خاص بالبوليفينول، وهي مجموعة من مضادات الأكسدة المرتبطة بفوائد صحية، مثل تحسين الذاكرة وخفض نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول الضار.

كما يُعتقد أيضًا أن البوليفينول يحمي من التدهور العقلي ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

الوقاية من بعض أنواع السرطان

قد يساعد جذر الخولنجان في حماية جسمك من أنواع معينة من السرطان، فتشير دراسات أنبوب الاختبار إلى أن المركب النشط في جذر الخولنجان، المعروف باسم galangin ، قد يقتل الخلايا السرطانية أو يمنعها من الانتشار.

وبشكل أكثر تحديدًا، سلطت إحدى الدراسات الضوء على قدرة التوابل على قتل سلالتين من خلايا سرطان القولون البشرية، كما تشير دراسات أخرى إلى أنه قد يحارب خلايا سرطان الثدي والقناة الصفراوية والجلد والكبد.

يزيد من خصوبة الرجال

تشير الدلائل إلى أن جذر الخولنجان قد يعزز خصوبة الرجال، ففي إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، زاد عدد الحيوانات المنوية وحركتها في الفئران التي أعطيت خلاصة جذر الخولنجان.

بالإضافة إلى ذلك، في دراسة استمرت 3 أشهر على 66 رجلاً يعانون من انخفاض جودة الحيوانات المنوية، قد أدى تناول مكمل يومي يحتوي على جذر الخولنجان وخلاصة فاكهة الرمان إلى زيادة بنسبة 62٪ في حركة الحيوانات المنوية.

يحارب الالتهاب والألم

قد يقلل جذر الخولنجان من الالتهابات المسببة للأمراض، لأنه يحتوي على مادة HMP، وهي مادة كيميائية نباتية تحدث بشكل طبيعي والتي اقترحت دراسات أنبوبة الاختبار والحيوانات أنها تتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات، وتخفف الألم بشكل نسبي.

الحماية من الالتهابات

قد تحارب الزيوت الأساسية المستخرجة من جذر الخولنجان مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة، ولهذا قد يطيل جذر الخولنجان العمر الافتراضي لبعض الأطعمة، ويقتل البكتيريا الضارة، ولهذا فهو يحافظ على صحة ومناعة الجسم.

المصدر: Health Line

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