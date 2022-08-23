شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعشاب طبيعية لعلاج أمراض الكبد.. الزنجبيل والعرقسوس الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش العديد من الأشخاص حول العالم مع حالات تؤثر على الكبد، بما في ذلك تليف الكبد ومرض الكبد الدهني وسرطان الكبد وفشل الكبد والتهاب الكبد وتتسبب أمراض الكبد كل عام في وفاة ما يقرب من مليوني حالة وفاة في جميع أنحاء العالم وفقا لما نشره موقع healthline.

وتشمل عوامل الخطر لأمراض الكبد تناول الكحول، وارتفاع مستويات السكر في الدم ، والسمنة ، وارتفاع ضغط الدم ، والفيروسات ، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول ، ويتم علاج أمراض الكبد بعدة طرق، بما في ذلك الأدوية والعلاج الغذائي والعلاج المناعي وتغيير نمط الحياة والاستئصال الجراحي وحتى زرع الكبد في المرحلة النهائية من مرض الكبد، بالإضافة إلى العلاجات القياسية ، يلجأ العديد من الأشخاص إلى العلاجات البديلة ، بما في ذلك المكملات العشبية ، على أمل تحسين صحة الكبد وحمايتها

أفضل 6 أعشاب ثبت أنها تحسن صحة الكبد1 - الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل مكونًا شائعًا في الطهي ويستخدم أيضًا بشكل شائع كعلاج طبي للعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض الكبد.

2- الجينسينج

الجينسينج هو مكمل عشبي مشهور معروف بخصائصه القوية المضادة للالتهابات، وأظهر عدد من الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن الجينسنج له تأثيرات مضادة للأكسدة وقد يساعد في الحماية من إصابة الكبد التي تسببها الفيروسات والسموم، بالإضافة إلى ذلك ، قد يعزز تجديد خلايا الكبد بعد الجراحة.

3- الشاي الأخضر

على الرغم من أنه ليس عشبًا تقنيًا، غالبًا ما يتم تضمين الشاي الأخضر ومركب البوليفينول الرئيسي في مراجعات الدراسات التي تركز على العلاجات العشبية لأمراض الكبد ووجدت بعض الدراسات أن تناول مكملات الشاي الأخضر قد يساعد في علاج المصابين بأمراض الكبد.

4 - العرقسوس

ثبت أن العرقسوس له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ووقائية للكبد في الدراسات العلمية والعنصر النشط الرئيسي في العرقسوس هو مركب السابونين glycyrrhizin ، والذي يشيع استخدامه في الطب الصيني والياباني التقليدي لعلاج العديد من الأمراض ، بما في ذلك أمراض الكبد

5- الكركم

تم ربط الكركم ومكونه النشط الرئيسي الكركمين بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية الرائعة، ومن الموثق جيدًا أن الكركم له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للسرطان ، مما يجعل هذه العشبة خيارًا شائعًا لمن يعانون من أمراض الكبد ، وأظهرت دراسة أجريت على الأشخاص المصابين بداء الكبد الدهني غير الكحولي أن العلاج اليومي بـ 500 مجم من منتج الكركمين لمدة 8 أسابيع قلل بشكل كبير من محتوى الدهون في الكبد .

6 - الثوم

على الرغم من أن الثوم يعتبر نباتًا، إلا أنه عنصر شائع في العديد من العلاجات العشبية، إنه ملئ بمضادات الأكسدة القوية والمركبات النباتية المضادة للالتهابات ، مثل الأليسين والألين والأجوين ، والتي قد تساعد في دعم صحة الكبد ، ووجدت دراسة أجريت عام 2020 على 98 شخصًا مصابًا بمرض الكبد الدهني أن أولئك الذين تناولوا 800 مليجرام من مسحوق الثوم يوميًا لمدة 15 أسبوعًا قد تعرضوا لانخفاضات كبيرة في مستويات الكوليسترول الضار .