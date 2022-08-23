شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من مشاكل في الجهاز الهضمي؟.. تجنب تناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل عانيت من مشاكل في الجهاز الهضمي مؤخرًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فعليك أن تضع في اعتبارك ما تأكله، من بين الشعور بالإمساك والانتفاخ ، فإن اختيار الأطعمة التي تتناولها باستمرار يمكن أن يزعج معدتك ويجعل من الصعب عليك قضاء اليوم

وفقا لتقرير موقع " healthsite"، إليك الأطعمة التي يجب عليك تجنبها حال وجود مشاكل بالجهاز الهضمى:

الطعام الحار

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل عند الإصابة بعسر الهضم يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة ومشاكل أخرى، يمكنك تضمين الزنجبيل في نظامك الغذائي لبعض الراحة.

إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن التوابل في طعامك، فحاول إضافة التوابل باعتدال لمنح طعامك بعض النكهة.

الحمضيات

تكمن مشكلة تناول ثمار الحمضيات أثناء الإصابة بعسر الهضم في أن هذه الأطعمة شديدة الحموضة، يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الأحماض في معدتك إلى الشعور بالحموضة ويزيد من تفاقم المشكلات، من الأفضل عدم تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، يمكن أن تؤدي الطماطم أيضًا إلى عدم الراحة في المعدة.

منتجات الألبان

من أكثر الأسباب شيوعًا لارتجاع الحمض، لدى مرضى الارتجاع المعدي المريئي وغير المرضى على حد سواء، منتجات الألبان المصنعة من حليب البقر، تم ربط استهلاك منتجات الألبان بمرض الارتجاع المعدي المريئي ، وعلى الرغم من أنه لا يسبب ارتجاع الحمض بشكل مباشر ، إلا أنه قد يؤدي إلى تفاقم بعض الأعراض.

الأطعمة الدهنية

يمكن أن تؤدي الأطعمة المقلية والدهنية إلى الارتجاع وتحفيز الحموضة المعوية لأنها تمنع العضلة العاصرة المريئية السفلية من الانغلاق تمامًا ، مما يترك فجوة لتمرير أحماض المعدة، كما أن الأطعمة الدهنية الثقيلة أكثر صعوبة في الهضم ، مما يؤدي إلى إبطاء إفراغ المعدة واحتمال حدوث حرقة في المعدة.

الكافيين

أي شخص يستهلك الكثير من الكافيين سيعاني من الإسهال لأن الكافيين يعزز حركة الجهاز الهضمي، مما يتسبب في مرور المحتويات عبر نظامك بسرعة أكبر. لذلك ، إذا كنت تعاني من الإسهال بالفعل ، فإن الكافيين سيزيد الأمر سوءًا. يجب تجنب المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين بما في ذلك الشاي والصودا والشوكولاتة حتى تهدأ مشاكل المعدة.

الوجبات المصنعة

تعتبر الوجبات المصنعة ضارة للإمساك لأنها تفتقر إلى الألياف التي تساعد في التحكم في حركة الأمعاء، سيختبر الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه هذه المواد المضافة آثارها أثناء نوبات الضيق المعوي لأن الوجبات المصنعة غالبًا ما تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية.