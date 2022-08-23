شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهل التعرق الليلى.. يربطه الخبراء بأخطر أنواع مرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأورام اللمفاوية، أحد أنواع السرطان التابعة للجهاز اللمفاوي، وقد لا يكون شائعًا مثل أشكال السرطان الأخرى ولكنه لا يزال مصدر قلق كبير، ووفقا لتقرير موقع " timesnownews" بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لهذه الحالة هي التورم غير المؤلم في العقد الليمفاوية في الرقبة وأجزاء الجسم الأخرى إلى جانب فقدان الوزن غير المبرر، ومع ذلك، هناك بعض العلامات الغريبة المتعلقة بالنوم والتي يجب عدم إغفالها أبدًا.

ما هي أعراض السرطان المرتبطة بالنوم؟

سرطان الغدد الليمفاوية يمكن أن يأتي مع قدر كبير من الإزعاج عند محاولة النوم، وقد يسبب ذلك أيضًا التعرق الشديد ليلاً بما يكفي لترك الشخص مبللاً بنهاية الليل.

التعرق الليلي، ينتج عن استجابة الجسم الطبيعية للمواد الكيميائية المصنوعة في الخلايا السرطانية، ومع ذلك، على الرغم من كونه عرضًا شائعًا من أعراض سرطان الغدد الليمفاوية، يجب ألا يكون التعرق ليلًا سببًا للذعر أو الاستعجال للطبيب، يمكن أن يسبب لك الأرق والتوتر مما يزيد الأمور سوءًا.

سن اليأس

القلق

انخفاض سكر الدم

التغيرات الهرمونية

الالتهابات البكتيرية

يمكن أن يحدث التعرق الليلي أيضًا بسبب:

بالحديث عن الأعراض الأخرى للورم الليمفاوي، فقد تشمل:

إثارة الحكة

السعال

عدم الراحة في الصدر

ألم في الغدد الليمفاوية

الإعياء والتعب

تنمو معظم الأورام اللمفاوية ببطء وقد يمر المرضى عدة سنوات دون أن يلاحظوا أي أعراض، ومع ذلك، بعد بضع سنوات، يبدأ المرض في التقدم بسرعة مسبباً أعراضًا منهكة، ولهذا من المهم مراجعة الطبيب بمجرد ظهور أكثر من علامة تحذير ولعدة أسابيع متتالية.

ما هي خيارات علاج سرطان الغدد الليمفاوية؟

العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي هما الخياران الرئيسيان لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية، ومع ذلك، بناءً على ما إذا كان الأطباء يعتقدون أن المرض قابل للشفاء، فقد يقدمون خيارًا علاجيًا.