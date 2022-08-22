شكرا لقرائتكم خبر عن خلال فترة الحيض.. تناولى الفيتامينات المتعددة لتعويض جسمك ما يفقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب ما نأكله على مدار اليوم دورًا كبيرًا في صحتنا بشكل عام، وصولاً إلى المغذيات الدقيقة التي نستهلكها، وفقًا لبحث حديث من جامعة ولاية بنسلفانيا، تكشف الدراسة أن هناك احتياجات غذائية متفاوتة ونقص العديد من المغذيات الدقيقة خلال مراحل مختلفة من دورة الحيض ، وفقًا لما نشره موقع " mindbodygreen".

أجريت الدراسة على مجموعة من الإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 44 عامًا بمتوسط ​​أطوال دورة تتراوح من 26 إلى 35 يومًا من غير الحوامل أو المدخنات أو اللاتي يتناولن أي أدوية، باستخدام أجهزة مراقبة الخصوبة لتحديد الأيام التي يتم فيها جمع البيانات، تم أخذ مستويات الدم في ثلاث نقاط رئيسية خلال دورة كاملة واحدة بحيث يتم إجراء أي تغييرات في حالة المغذيات الدقيقة الرئيسية التي قاموا بتقييمها - الزنك والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز وفيتامين أ والحديد - يمكن التعرف عليها.

المراحل الأربع للدورة الشهرية الحيض

تبدأ فترة الحيض في اليوم الأول للنزيف عندما تنخفض مستويات هرمون البروجسترون ، مما يؤدي إلى تلاشي بطانة الرحم، تكون مستويات الطاقة في أدنى مستوياتها في هذه المرحلة من الدورة، ويشجعك جسمك على أن تأخذ الأمور ببطء.

الجريبى

بعد الحيض، تفرز الغدة النخامية الهرمون المنبه للجريب (FSH) ، الذي يخبر الجريبات في المبيضين بتطوير بويضة وإعدادها للإباضة، يبدأ هرمون الاستروجين والتستوستيرون في الارتفاع خلال المرحلة الجرابية ، مما يوفر دفعة قوية من الطاقة ودعم الحالة المزاجية.

الإباضة

أثناء التبويض ، تخرج البويضة من المبيض وتعيش لمدة 12 إلى 24 ساعة، إذا شقت الحيوانات المنوية طريقها إلى البويضة للتخصيب ، فهذا هو الوقت الذي يحدث فيه الحمل، يكون هرمون الاستروجين والتستوستيرون في أعلى مستوياته خلال هذه المرحلة .

الأصفري

الانتقال إلى المرحلة الأصفرية ، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين والتستوستيرون ، ويتم إطلاق البروجسترون استعدادًا للحمل، تكون الرغبة في البقاء في المنزل والاسترخاء قوية خلال هذا الوقت ، وذلك بفضل تأثير البروجسترون المهدئ، بمجرد أن يدرك الجهاز التناسلي أن البويضة لم يتم إخصابها ، تنخفض مستويات هرمون البروجسترون، ويبدأ الحيض مرة أخرى.

نتائج الدراسة

اكتشف الباحثون أن مستويات الزنك والمغنيسيوم والحديد تغيرت بشكل ملحوظ خلال الدورة الشهرية، لأنه كما اتضح ، فإن هذه التقلبات الهرمونية الفريدة تؤثر على أكثر بكثير من مجرد مستويات الحديد، على وجه التحديد ، انخفضت تركيزات الزنك بنسبة 6.6٪ من المرحلة الجرابية المبكرة (حول فترة الحيض) إلى مرحلة منتصف الجسم الأصفر ، مما أدى إلى زيادة انتشار نقص الزنك من 22٪ إلى 37٪ من بداية الدورة الشهرية وحتى نهايتها.

انخفضت مستويات المغنيسيوم بنسبة 4.5 ٪ من المرحلة الجرابية المبكرة إلى مرحلة منتصف الجسم الأصفر.

كان انتشار نقص المغنيسيوم أكثر إثارة للصدمة ، حيث ارتفع من 29 ٪ خلال المرحلة الجرابية المبكرة إلى 49 ٪ خلال المرحلة الوسطى من الجسم الأصفر، بمعنى آخر ، كان ما يقرب من نصف المشاركين يعانون من نقص في المغنيسيوم بين الإباضة والحيض.

انخفضت مستويات الفيريتين (المعروف أيضًا باسم مخازن الحديد) في معظم نزيف الحيض التالي، وانخفضت بنسبة 15.2٪، بسبب تأخر مخزون الحديد في الجسم ، استمرت تركيزات الفيريتين في الانخفاض بنسبة 5.5٪ بين المرحلة الجريبية المتأخرة ومرحلة منتصف الجسم الأصفر، ما تسبب في انخفاض بنسبة 19.8٪ من بداية الدورة الشهرية حتى نهايتها.

المغذيات الدقيقة الأخرى التي تم اختبارها أثناء الدراسة (مثل النحاس والمنغنيز وفيتامين أ) لم تتغير بشكل كبير خلال الدورة الشهرية.

وكشفت الدراسة، عن كيفية تأثير الهرمونات الأنثوية على الاحتياجات الغذائية طوال الدورة الشهرية، وللمساعدة في تحقيق والحفاظ على مستويات كافية من المغذيات الدقيقة كل يوم، يجب على النساء التفكير في تناول فيتامينات متعددة شاملة وعالية الفعالية ، للمساعدة في الحماية من فجوات المغذيات واسعة الانتشار من الزنك والحديد والمغنيسيوم وتعزيز صحة الجسم بالكامل.