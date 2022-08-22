اعرف الطريقة الأكثر صحة لتناول البطاطس

القاهرة - سامية سيد - البطاطس من الخضراوات متعددة الاستخدامات، هناك العديد من الطرق لطهيها، بالإضافة إلى العديد من الوصفات المختلفة التي يمكنك إضافتها إليها، توفر البطاطس العديد من الفوائد الغذائية التي يمكن أن تساعد جسمك بأكثر من طريقة، على الرغم من أن البطاطس يمكن أن تقدم قيمة غذائية لوجبتك ، يجب أن تكون حريصًا بشأن كيفية تناولها، فإن الطريقة الأكثر صحة لتناول البطاطس هي ترك القشرة عليها وخبزها، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

أفضل طريقة لتناول البطاطس هي خبزها بالقش، البطاطس المخبوزة لا تضيف سعرات حرارية إضافية مثل القلي أو التحميص بالزيت، ترك القشرة على البطاطس يجلب مغذيات إضافية للطعام، على سبيل المثال، قشرة بطاطس واحدة ، حوالي 58 جرامًا ، توفر 4.5 جرام من الألياف ، و 332 ملليجرام من البوتاسيوم (وهو مصدر جيد للبوتاسيوم في قيمتك اليومية ) هذا يعني أن نصف الألياف الكلية من البطاطس المتوسطة تأتي من القشرة.

البطاطس هي واحدة من الخضار المفضلة للجميع ، إنها مليئة بالبوتاسيوم والألياف وفيتامين سي، تحتوي البطاطس المتوسطة الحجم على حوالي 110 سعرات حرارية مما يجعل البطاطس خيارًا صديقًا للنظام الغذائي.

البطاطس من الأطعمة النشوية التي يجب أن تكون أيضًا جزءًا مهمًا من نظامك الغذائي ، لأنها مصدر جيد للكربوهيدرات ، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Nutrients ، بصرف النظر عن حقيقة أن البطاطس يمكن أن تسهم في المدخول المطلوب من الفيتامينات والمغذيات الدقيقة ، أشارت الدراسات أيضًا إلى أن تناول البطاطس يتطلب طاقة أقل بدلاً من تناول المكرونة أو الأرز لذلك ، يُقترح أن تكون البطاطس جزءًا من نظام غذائي متوازن.

من المهم ملاحظة أنه ليس كل طريقة تأكل بها البطاطس ستكون صحية، حتى المخبوزة مع القشر يمكن أن يكون لها عيوبها، عليك في الغالب أن تكون حذرًا بشأن ما تتناوله معها، تضيف بعض الإضافات القليل من القيمة الغذائية والكثير من السعرات الحرارية الإضافية، لذلك من المهم اختيار الطبقة التي ستجعلك تشعر بالشبع ولن تفسد أيضًا قيمة البطاطس الغذائية.