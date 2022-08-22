5 علاجات طبيعية للتخلص من حصوات المرارة بدون جراحة

بيروت - نادين محمد - يبحث الكثير من الناس عن طرق للتخلص من حصوات المرارة في المنزل قبل الذهاب إلى الطبيب، وعادة لا يتم اكتشاف حصوات المرارة حتى تسبب ألماً شديداً.

تعد حصوات المرارة عبارة عن كرات صلبة بلورية تتشكل في المرارة من الكوليسترول الزائد أو الأملاح الصفراوية.

يمكن أن تختلف هذه الأحجار بشكل كبير في الحجم وتترواوج بين حجم حبة إلى حجم كرة التنس.

كيفية التخلص من حصوات المرارة بشكل طبيعي

في حين أن الجراحة للتخلص من حصوات المرارة شائعة جداً، فمن الأفضل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكونها في المقام الأول. يمكن أن تسبب جراحة المرارة، والتي تسمى أيضاً استئصال المرارة، سنوات من عدم الراحة، بما في ذلك الغثيان والإسهال. ويمكن أن تزيد من فرص الإصابة بسرطان الأمعاء أيضاً. إلى جانب ذلك، يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم أيضاً بعد الجراحة. إليك بعض العلاجات المنزلية للتخلص من حصوات المرارة.

1. الكركم لحصى المرارة

سوف تحتاجين:

• 1/2 ملعقة كركم صغيرة

• 1/2 ملعقة عسل صغيرة

ما عليك القيام به:

تناول الكركم الممزوج بالعسل يومياً للحفاظ على لياقتك وصحتك والحفاظ على حصوات المرارة.

يستخدم الكركم في طهي العديد من الأطباق. وهو معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة.

يمكن أن يساعد تناول الكركم في الأطعمة على تعزيز قابلية الصفراء للذوبان. سيضمن ذلك عدم تشكيل الأحجار بسهولة.

2. شوك الحليب لعلاج حصوات المرارة

سوف تحتاجين:

• ملعقة طعام من بذور شوك الحليب

• 3 أكواب ماء

• عسل

ما عليك القيام به:

1. سحق بذور شوك الحليب وتركها حتى الغليان.

2. ترك العشب ينقع في الماء الساخن لمدة 20 دقيقة.

3. يصفى الشاي العشبي ويضاف إليه القليل من العسل ويشرب.

قد يستخدم شوك الحليب كعلاج طبيعي لتطهير الكبد وللوقاية من حصوات المرارة لفترة طويلة، فهو يمكن أن يساعد أيضاً في تخفيف أي ألم.

من الممكن أيضاً إضافة العشب في شكل مسحوق إلى العصائر والحليب، يمكنك أيضاً إضافة المسحوق إلى السلطة والوجبات الخفيفة إذا كنت لا تحب، أو (لا تحبين) طعم العصير.

3. عصير الليمون لحصى المرارة

سوف تحتاجين:

• ملعقة عصير ليمون صغيرة

• كوب ماء فاتر

ما عليك القيام به:

إضافة عصير الليمون إلى الماء وشربه أول شيء في الصباح والمزيد من أكواب ماء الليمون طوال اليوم. ويجب تناول ما يصل إلى أربعة أكواب من ماء الليمون في اليوم.

يعد عصير الليمون مصدراً غنياً بفيتامين سي، ولوحظ أن مكملات فيتامين سي توفر الحماية ضد تكوّن حصوات المرارة، وبالتالي فإن شرب عصير الليمون يومياً قد يساعد أيضاً في تحقيق نفس الغرض.

4. عصير التوت البري لحصى المرارة

سوف تحتاجين:

عصير توت بري

ما عليك القيام به:

شرب كوبٍ من عصير التوت البري يومياً. يجب تخفيفه ببعض الماء إذا شعرنا بأن العصير حمضي جداً ولا يمكن تناوله.

تناول هذا العصير كل يوم للحفاظ على الأداء الصحي للجسم.

هذا علاج وقائي لحصى المرارة ومشاكل المرارة. الألياف الغذائية الموجودة في عصير التوت البري تقلل من مستويات الكوليسترول في الجسم، وبالتالي تمنع تكوين حصوات المرارة من الكوليسترول.

5. زيت جوز الهند لحصى المرارة

سوف تحتاجين:

3 ملاعق زيت جوز الهند كبيرة

1/4 كوب عصير تفاح

عصير نصف ليمونة

فص ثوم (اختياري)

قطعة صغيرة من الزنجبيل

ما عليك القيام به:

تسخين زيت جوز الهند قليلاً، وإضافة جميع المكونات إليه والمزج جيداً.

شرب هذا الخليط مرة كل يوم لعدة أسابيع.

يحتوي زيت جوز الهند على دهون أساسية يمكن للكبد هضمها بسهولة.

يمكن منع تراكم الدهون غير الصحية والكوليسترول والأملاح الصفراوية في المرارة.

المصدر:tylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه الوصفات .

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