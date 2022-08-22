لفقدان الوزن ..رجيم ماء الليمون لمدة 14 يومًا

بيروت - نادين محمد - يعد التخلص من السموم دائماً حلاً رائعاً للنساء اللواتي يرغبن في تخسيس الوزن؛ لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات أيضاً، ويمكن اتباع حمية الليمون التي تعتمد على تناول ماء الليمون بجانب الاعتماد على حمية تحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات، والتقليل من تناول النشويات والدهون والحرص على ممارسة التمارين الرياضية، وسيساعدك رجيم ماء الليمون لمدة 14 يوماً على تسريع عملية فقدان الوزن.

فوائد ماء الليمون

الليمون مليء بالفيتامينات وقليل السعرات الحرارية، وهذا هو السبب في أنه الخيار الأمثل لتحدي ماء الليمون لمدة 14 يوماً. من المعروف أن هذه الفاكهة الحمضية من أغنى مصادر فيتامين سي.

1-تعزيز عملية الهضم

من فوائد ماء الليمون الساخن في الصباح أنه يمكن أن يساعد في تعزيز عملية الهضم.

2-الترطيب

يساعد شرب ماء الليمون الساخن، أو ماء الليمون البارد على ترطيب الجسم بشكل أفضل.

3-يحسن حالة الجلد

ماء الليمون الساخن ليس فقط مصدراً رائعاً لفيتامين سي ولكنه أيضاً مرطب جيد.

4- حصوات الكلى

ماء الليمون الساخن غني بفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة الأولية. يمكن أن يساعد الليمون أيضاً في التخلص من حصوات الكلى. لذلك، يمكن أن يوفر لك ماء الليمون التخلص من السموم.

كيف تحضرين ماء الليمون؟

تحضير ماء الليمون سهل للغاية، كل ما تحتاجينه هو تحضير الليمون عن طريق تقطيعه، ووضعه في زجاجة وملؤها بالماء وتركها لبضع ساعات.

يمكنك إضافة مكونات أخرى لصنع ماء الليمون والعسل، أو ماء الليمون بالنعناع أو ماء الخيار والليمون.

قد يساعدك كوب من ماء الليمون في أوقات مختلفة من اليوم على إنقاص الوزن والبقاء بصحة جيدة من خلال زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك.

إليك تحدي مياه الليمون لمدة 14 يوماً.

اليوم الأول:

امزجي ليمونة مع كوب من الماء وتناوليها مباشرة بعد الاستيقاظ.

اليوم الثاني:

امزجي ليمونتين معاً في كوبين من الماء. يمكنك إضافة العسل حسب الذوق. تستهلكينه قبل تناول الفطور.

اليوم الثالث :

اخلطي عصير ثلاث حبات ليمون مع ثلاثة أكواب من الماء وقليل من العسل.

اليوم الرابع:

امزجي عصير أربع حبات ليمون مع أربعة أكواب من الماء وقليل من العسل. تستهلكينه مرتين في اليوم، في الصباح والمساء قبل الذهاب إلى الفراش.

اليوم الخامس:

اعصري خمس حبات ليمون واخلطي العصير مع 5 أكواب من الماء والعسل. اشربيه مرتين في اليوم.

اليوم السادس:

اخلطي عصير ست حبات ليمون مع ستة أكواب من الماء وقليل من العسل. استهلكي الخليط ثلاث مرات في اليوم.

اليوم السابع:

امزجي عصير ثلاث حبات ليمون مع 10 أكواب من الماء. تستهلكينه ثلاث مرات في اليوم قبل وجبات الطعام.

اليوم الثامن:

استخدام 6 حبات ليمون و 6 أكواب من الماء لتحضير المشروب.

اليوم التاسع:

اشربي عصير 5 حبات ليمون، 5 أكواب ماء وملعقة عسل.

اليوم العاشر:

اخلطي 4 حبات ليمون مع 4 أكواب من الماء وملعقة كبيرة من العسل.

اليوم الحادي عشر:

اعصري 3 حبات ليمون واخلطي العصير مع 3 أكواب من الماء. أضيفي ملعقة صغيرة من العسل واشربيه مرتين في اليوم.

اليوم الثاني عشر:

اخلطي عصير ليمونتين مع كوبين من الماء واشربيه في الصباح قبل الإفطار.

اليوم الثالث عشر:

اشربي عصير ليمونة وكوب ماء.

اليوم الرابع عشر:

تحضير مشروب من 3 حبات ليمون و10 أكواب ماء. أضيفي أيضاً ملعقة كبيرة من العسل قبل تناوله.

الآثار الجانبية لتناول ماء الليمون

يعد أحد الآثار السلبية لتناول ماء الليمون لفترة طويلة هو تآكل مينا الأسنان، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان. يحدث هذا التأثير بسبب المحتوى الحمضي العالي في الليمون. لتقليل خطر تآكل المينا، حاولي شرب ماء الليمون من خلال الماصة وغسل فمك بالماء العادي بعد ذلك.

يمكن أن يكون حامض الستريك أيضاً سبباً للحموضة المعوية لدى بعض الأشخاص. ومع ذلك، يشعر البعض الآخر من حرقة المعدة بعد شرب ماء الليمون؛ لأن عصير الليمون يصبح قلوياً، مما يقلل من الحموضة في الهضم.

الموقع :betterme.world

ملاحظة من "الجميلة" يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا الرجيم .

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