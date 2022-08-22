شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء تغذية ينصحون بتناول هذه الأطعمة لتقليل الشعور بالجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق أن عانيت من ألم في معدتك، خاصة في الجانب الأيسر العلوي؟ هذا هو المعروف باسم آلام الجوع، تحدث بسبب تقلصات قوية في المعدة عندما تكون فارغة، ويصاحبه الإحساس بالجوع أو الرغبة في تناول الطعام، قد يكون مؤشرًا على أن جسمك يحتاج إلى المزيد من العناصر الغذائية، وفقًا لما نشره موقع " food.ndtv".

وقالت أخصائية التغذيةLovneet Batra ، إن هناك بعض المواد الغذائية تساعد في علاج آلام الجوع هذه، موضحة أنه من الضروري تضمين العناصر الصحيحة في النظام الغذائي، والتي ستساعد فقط في استقرار الطاقة في الجسم، مشيرة إلى أن آلام الجوع التي تسببها بعض هرمونات الجوع في أجسامنا تحدث لأسباب متنوعة، ولمكافحتهم تحتاج إلى إيجاد الإصلاح الصحيح الذي يعمل على استقرار الطاقة في نظامنا.

الأطعمة التي تقلل الشعور بالجوع 1. اللوز

اللوز مصدر غني بمضادات الأكسدة وفيتامين E والمغنيسيوم والدهون الصحية والبروتين والألياف، فإنها تزيد من الشعور بالامتلاء وفقًا لأخصائية التغذية ، يقلل اللوز من الجوع ويحسن فيتامين E والدهون الأحادية غير المشبعة.

2. جوز الهند

إنها وجبة خفيفة رائعة للحد من آلام الجوع وكذلك حرق دهون الجسم بشكل أسرع، كما أنه يقلل الشهية مما يؤدي إلى انخفاض تلقائي في تناول السعرات الحرارية، محتوى الألياف في جوز الهند مرتفع جدًا وبالتالي يمكن أن يعزز الامتلاء ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

3. اللبن الرائب

يعمل اللبن الرائب كمرطب رائع وممتاز لشهيتك، تشير الدراسات أيضًا إلى أن المحتوى العالي من الكالسيوم والبروتين في اللبن الرائب يؤثر على الشهية وتناول الطاقة.

4. عصير الخضار مع بذور الكتان

في حالة عدم رغبتك في تناول الخضروات ، امزجها واصنع كوبًا منعشًا من العصير، إنها طريقة سهلة للحصول على مضادات الأكسدة والألياف في نظامك الغذائي، يحافظ عصير الخضار أيضًا على صحة أمعائك تحت السيطرة، يمكنك إضافة جرعة من الدهون الصحية مع ملعقة كبيرة من بذور الكتان المحمصة.