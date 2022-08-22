شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الصدر والإسهال وانخفاض إنتاج البول أكثر شيوعًا في أعراض كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحظ الخبراء والأطباء أن العديد من مرضى فيروس كورونا يعانون من أعراض غير محددة، بما في ذلك الإسهال وانخفاض إنتاج البول وألم في الصدر، وهذه الأعراض أكثر شيوعاً في حالات كورونا الجديدة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وقال الدكتور أشكاي بودهارجا، استشاري أول ، طب الجهاز التنفسي والنوم في Aakash Healthcare بالهند، أن عدد متلازمة الشريان التاجي الحادة واحتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية) يتزايد في المرضى المصابين بفيروس كورونا، وهناك مرضى يبلغون عن أعراض غير محددة مثل ألم الصدر ، وانخفاض إنتاج البول ، والإسهال ، ثم تبين أنهم إيجابيون للفيروس التاجي"

أعراض كورونا الحالية الأخرى

بصرف النظر عن العلامات المذكورة أعلاه ، يشارك الأطباء أن مرضى كورونا الحاليين يشكون عادة من الأعراض التالية:

الدوخة

ضعف شديد

فقدان حاستي الشم والتذوق

حمى أو قشعريرة

سعال

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

إعياء

آلام في العضلات أو الجسم

صداع الرأس

إلتهاب الحلق

احتقان أو سيلان الأنف

الغثيان أو القيء

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان ، إن المتغير الفرعي الجديد BA.2.75 يبدو أنه تحور بطريقة قد تشير إلى "هروب مناعي كبير" يمكن أن يصيب هذا البديل الفرعي الجديد الأشخاص الذين لديهم بالفعل أجسام مضادة من التطعيم السابق.

السلوك المناسب للوقاية من كورونا

-حافظ على مسافة آمنة من الآخرين ، حتى لو لم يكونوا مرضى.

-ارتدِ الأقنعة في الأماكن العامة ، خاصةً عندما لا يكون التباعد الجسدي ممكنًا.

-تجنب الأماكن المزدحمة إن أمكن.

-افتح نافذة عندما تكون في الأماكن المغلقة.

-نظف يديك كثيرًا باستخدام الصابون والماء أو المطهرات التي تحتوي على الكحول.

-احصل على التطعيم في الوقت المناسب.

-ابق في المنزل إذا شعرت بتوعك ولا تتواصل مع الآخرين.

-اتصل بطبيبك إذا واجهت أي أعراض.

علاج كورونا في المنزل

اتبع خطوات الرعاية الذاتية هذه في حالة حالات كورونا الخفيفة أو غير المصحوبة بأعراض:

-اعزل نفسك في المنزل في غرفة جيدة التهوية.

-خذ قسطًا من الراحة واشرب الكثير من السوائل لتحافظ على رطوبتك.

-اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون.

-لا تشارك أغراضك الشخصية مع أشخاص آخرين في المنزل.

-راقب درجة حرارتك يوميًا.

-تواصل مع طبيبك على الفور إذا ساءت أي أعراض.