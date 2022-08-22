شكرا لقرائتكم خبر عن مناطق في جسمك تظهر عليها علامات نقص فيتامين ب12.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح نقص فيتامين ب 12 مشكلة صحية شائعة في العالم، وهو من أهم الفيتامينات المسئولة عن تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي في الجسم، كما إنه يساعد أيضًا في تقوية الدماغ والخلايا العصبية، في هذا التقرير نتعرف على مناطق في جسمك تظهر عليها علامات نقص فيتامين ب12، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 في العديد من المشكلات الصحية التي تتراوح بين مشاكل الجلد وضعف صحة العين والمشاكل العصبية لذلك ، من المهم معرفة الأعراض التي يمكن أن تشير إلى المرض.

الأعراض المرتبطة بنقص فيتامين ب12

وبحسب الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) بعض الأعراض المرتبطة بنقص فيتامين ب12:

- بقعة صفراء شاحبة على بشرتك.

- التهاب اللسان واحمراره

- تقرحات بالفم

- تغيرات في طريقة المشي والتنقل.

- اضطراب الرؤية.

- الانفعال والاكتئاب

أجزاء الجسم التي تشير إلى انخفاض مستويات فيتامين ب 12

حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS من أعراض نقص فيتامين B12 التي قد تظهر في أربعة أجزاء من الجسم ، وهي اليدين أو الذراعين أو الساقين أو القدمين.

والأشخاص الذين يعانون من نقص في هذا الفيتامين قد يعانون من إحساس "غريب" في هذه المناطق الأربعة من الجسم.

تنميل الذراعين والساقين

يبدو التنميل أو الشعور بالدبابيس والإبر وكأنه إحساس بالحرقان أو الوخز الذي يحدث عادة في اليدين أو الذراعين أو الساقين أو القدمين، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم.

عادة ما تكون غير مؤلمة وتظهر فجأة دون سابق إنذار.

توضح هيئة الخدمات البريطانية: "يحدث ذلك عندما ينقطع إمداد الأعصاب بالدم هذا عادة ما يحدث عندما تجلس أو تنام على جزء من جسمك.

عادة ما يستمر هذا الإحساس لبضع دقائق ويتوقف عندما ترفع الوزن عن الجزء المصاب من الجسم. لأنه يسمح باستئناف تدفق الدم.

قد يتأثر لسانك أيضًا

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 أيضًا مشاكل في الفم، مما يؤدي إلى تقرحات الفم وتقرحات وتورم اللسان واحمراره.

يعد التهاب اللسان أو اللسان الأحمر أحد العلامات المنذرة لنقص فيتامين ب 12 ، يتميز التهاب اللسان بوجود نتوءات صغيرة على لسانك (الحليمات) يمكن أن تبدأ في التآكل.

ويحدث هذا لأن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن ينتج كميات كبيرة بشكل غير طبيعي من خلايا الدم الحمراء التي لا تعمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى فقر الدم ومن ثم ، فإنها تستدعي مجموعة من الأعراض ، بما في ذلك تقرحات الفم.

احصل على الفحوصات الخاصة بك

في حالة ظهور أعراض نقص فيتامين ب 12 ، يجب عليك زيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك واختبار نفسك لنفسك.

معظمهم من كبار السن والأطفال والنباتيين والنباتيين الصارمين ، والذين يعانون من مرض السكري معرضون بشكل أكبر للإصابة بنقص فيتامين B12، ولهذا السبب يجب على هذه المجموعات من الناس إعطاء الأولوية للفحص المنتظم.

سيأخذ طبيبك عينة من دمك ويفحص ما إذا كان لديك مستوى أقل من الهيموجلوبين عن المعدل الطبيعي وما إذا كانت خلايا الدم الحمراء لديك أكبر من الطبيعي.

فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية التي لا يصنعها الجسم بشكل طبيعي من الضروري تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين ويمكن للبعض أن يلجأ إلى المكملات حسب إرشاد الطبيب.

بعض أفضل مصادر فيتامين ب 12 تشمل لحم البقر والدواجن ولحم الضأن والمحار ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي والبيض.

يمكن أن توفر لك الحبوب المدعمة أيضًا مستويات كافية من هذه المغذيات الحيوية.

ما يجب أن تعرفه عن المكملات الغذائية

المكملات تساعد في سد الفجوات الغذائية، في بعض الأحيان ، لا تكفي الأطعمة التي نأكلها أو لا تمتلك المقدار المناسب من القيمة الغذائية للحفاظ على صحتنا بشكل عام، عندها يمكن أن تساعد المكملات.

بقدر ما يتعلق الأمر بفيتامين ب 12 ، فهو موجود بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية، ولهذا السبب قد يجد النباتيون صعوبة في الحصول على الكمية المناسبة من هذه المغذيات الأساسية من خلال النظام الغذائي وحده.