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القاهرة - سامية سيد - يكشف لون لسانك الكثير عن صحتك، ويمكنك ملاحظة بعض التغييرات الطفيفة في لون لسانك عندما تعاني من مشكلة صحية، وإذا كنت قد ذهبت إلى طبيب لإجراء فحص طبي منتظم ، فستتذكر أنه يقوم بفحص لون لسانك، لتحديد إذا كنت تعانى من مشكلة صحية، بحسب موقع "Health".

ماذا يقول لون لسانك عن صحتك؟1. الوردي

اللون الوردي ، مع طبقة بيضاء خفيفة ، هو اللون الطبيعي لسانك. هذا يعني أنك بصحة جيدة وأن جسمك يعمل بشكل طبيعي. سيكون لللسان السليم نتوءات لحمية صغيرة مما يعطي لسانك ملمسًا خشنًا.

2. الأصفر

غالبًا ما يرتبط اللسان الأصفر بمشاكل في المعدة إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أو في المعدة ، فسوف يتحول لون لسانك إلى اللون الأصفر.

وبحسب دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب فإن اللسان الأصفر يمكن أن يكون علامة على مرض السكري من النوع 2.

يمكن أن يكون اللسان الأصفر أيضًا من الآثار الجانبية للإصابة باليرقان أو قد يكون أيضًا بسبب سوء نظافة الفم مما أدى إلى تراكم البكتيريا على لسانك.

3. أبيض أو رمادي

عادةً ما تحتوي ألسنتنا على طلاء أبيض، ولكن إذا بدت أكثر بياضًا من المعتاد مع بعض المناطق الرمادية، فقد تكون علامة على وجود عدوى فطرية في جسمك.

يمكن أيضًا ملاحظة وجود بقع بيضاء على اللسان إذا كنت تعاني من الطلوان الذي ينتج غالبًا عن التدخين أو بسبب استهلاك منتجات التبغ الأخرى.

4. الأرجواني

يتحول لسانك إلى اللون الأرجواني عندما يكون هناك ضعف في الدورة الدموية في جسمك، يمكن أن يكون سبب الدورة الدموية غير السليمة بسبب العديد من مشاكل الرئة أو القلب.

إذا كنت تعاني من مرض في القلب ، فسوف تلاحظ وجود لسان أرجواني لفترة طويلة من الزمن.

5. الأحمر

عادة ما يكون اللسان الأحمر الفاتح منتفخًا ويطلق عليه الأطباء "لسان الفراولة"، غالبًا ما يشير إلى اضطرابات الدم أو مشاكل في القلب. يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا على نقص فيتامين ب أو الحمى القرمزية.