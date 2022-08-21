7 طرق لزيادة التمثيل الغذائى لفقدان الوزن بسرعة

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القاهرة - سامية سيد - يشير مصطلح "التمثيل الغذائي" إلى وظيفة الإنزيمات في قدرة الجسم على هضم الطعام، والعمل، والنمو، والتكيف مع المواقف المتنوعة إنه يحول الطعام الذي نتناوله إلى طاقة قابلة للاستخدام لأجسامنا، لذلك إذا كان التمثيل الغذائي بطيئًا فإنه يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قدرتك على إنقاص الوزن، في هذا التقرير نتعرف على 7 طرق لزيادة التمثيل الغذائي لفقدان الوزن بسرعة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيفية زيادة التمثيل الغذائي؟

يشير التمثيل الغذائي إلى مدى فعالية أداء الجسم لجميع أنشطته، بما في ذلك هضم وامتصاص الطعام الذي يوفر الطاقة للجسم.

نصائح لتحسين التمثيل الغذائي 1. الانخراط في تمارين عالية الكثافة

من أجل الحفاظ على معدل التمثيل الغذائي وحرق الدهون مرتفعًا لساعات، لفترة أطول من الوقت الذي تمارس فيه الرياضة فقط، فأنت بحاجة إلى الانخراط في تمرين عالي الكثافة.

تمارين عالية الكثافة والجري والسباحة وركوب الدراجات هي بعض التدريبات التي يمكنك تجربتها لزيادة معدل التمثيل الغذائي وحرق تلك الدهون، يمكنه أيضًا حرق الكثير من السعرات الحرارية في فترة زمنية قصيرة.

2. لا تفوت وجبات الطعام

إهمال الوجبات أو تناول كميات أقل ليس بالطريقة الصحيحة لفقدان الوزن، يمكن أن يفسد التمثيل الغذائي الخاص بك على المدى الطويل.

يساعد تناول الطعام على فترات منتظمة في الحفاظ على توازن التمثيل الغذائي تناول وجبة صغيرة أو وجبة خفيفة 1-2 مرات بين الوجبات الرئيسية يعزز عملية التمثيل الغذائي". وفقًا للبحث، فإن أولئك الذين يتناولون وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية يأكلون أقل أثناء الوجبات.

الفجوات الطويلة بين الوجبات تبطئ عملية التمثيل الغذائي وتزيد من قدرة الجسم على تخزين الدهون استعن بأخصائي تغذية فيما يتعلق بوقت تناول الطعام بين الوجبات الرئيسية وما يجب أن تتناوله.

3. شرب الشاي الأخضر

وفقًا لدراسة مراجعة من المركز الطبي بجامعة ماستريخت في هولندا، يمكن للشاي الأخضر أن يزيد من إنفاقك على الطاقة، أو عدد السعرات الحرارية والدهون التي تحرقها كل يوم.

قد يؤدي تناول 2-3 أكواب من الشاي الأخضر كل يوم إلى تشجيع الجسم على حرق السعرات الحرارية بسرعة أكبر مما لو كان الأمر كذلك إنه خيار جيد عند مقارنته بالعصائر السكرية.

4. تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في كل وجبة

ينفق الجسم المزيد من الطاقة في تكسير البروتينات مقارنة بالكربوهيدرات والدهون هذا يسبب زيادة في التمثيل الغذائي، يشار إليها باسم التأثير الحراري للغذاء.

لقد ثبت أن تناول كميات كبيرة من البروتين يعزز عملية التمثيل الغذائي بشكل كبير ويزيد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها بالإضافة إلى ذلك ، يوفر البروتين أيضًا الشبع ويمنع آلام الجوع والإفراط في تناول الطعام في الوجبات اللاحقة.

5. النوم جيدًا

هل تدرك أن النوم قد لا يقلل أو يزيد من التمثيل الغذائي، ولكن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازن وعدم انتظام الهرمونات المرتبطة بالجوع والشهية النوم غير الكافي يمكن أن يجعلك جائعًا، ويؤدي إلى تناول وجبة خفيفة في منتصف الليل، والرغبة الشديدة في تناول السكر، وسوف ينتهي بك الأمر إلى تجاوز السعرات الحرارية التي تتناولها. سيؤدي فائض الطاقة هذا إلى زيادة الوزن بشكل تدريجي من خلال التأثير على عملية التمثيل الغذائي.

6. شرب كمية كافية من الماء

يساعد الماء في زيادة التمثيل الغذائي، وإزالة السموم من الجسم، والسيطرة على الشهية بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة كمية الماء التي تتناولها تشجع جسمك على التوقف عن التمسك بالماء، ما يؤدي إلى فقدان تلك الكيلوجرامات الزائدة من وزن الماء.

ومع ذلك ، فإن التمثيل الغذائي الخاص بك سوف يتباطأ إذا كنت تعاني من الجفاف اشرب ما لا يقل عن 10 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا لمحاولة البقاء رطبًا.

7. التغذية

يجب أن يكون نظامك الغذائي المعتاد مليئًا بالأطعمة التي تعمل على حرق الدهون والتي يمكن أن تسرع معدل الأيض لديك. التفاح ومنتجات الألبان (عالية البروتين) والأسماك والبيض والعدس والأفوكادو والفواكه الحمراء (غنية بمضادات الأكسدة) والأناناس والكيوي والليمون والزنجبيل، القرفة والجريب فروت وتأكد من أنك تتناول طعامًا صحيًا وأنك تتبع نظامًا صحيًا للتمارين الرياضية.