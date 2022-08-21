شكرا لقرائتكم خبر عن حالات يجب فيها عدم الإفراط فى استخدام زيت الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحة الشعر ونموه من الأمور التي يسعى لها الكثيرون وقد يعتقد البعض أن الإفراط في استخدام زيوت الشعر هي الوسيلة الصحية لنموه وترطيبه ولكن في بعض الحالات يحذر فيها استخدام زيوت الشعر أو حتى الإفراط في استخدامه.

وحسب ما ذكره موقع healthshots فإن هناك بعض الحالات التي يجب فيها عدم استخدام الزيت في فروة رأسك لأنها قد تؤثر على شعرك بشكل سلبي وهى:

قشرة الرأس

لا تستخدم الزيت إذا كان لديك قشرة في فروة الرأس قد يكون خطأ كبير في تزييت الشعر! قشرة الرأس مشكلة شائعة جدًا يواجهها الناس اليوم ، وتتسبب في تقشر جلد فروة الرأس. انها ليست خطيرة ولا معدية تحدث قشرة الرأس في فروة الرأس بسبب فطر يعرف باسم الملاسيزية والذي يتغذى بالفعل على الزيت الموجود على فروة رأسك ، لذلك إذا قمت بتزييت شعرك، فهذا يؤدي إلى نموه بشكل أكبر.

حب الشباب على الجبين

إذا كان لديك حب الشباب على وجهك أو على جبهتك ، يمكن للزيت أن يسد المسام ويؤدي إلى تفاقم حب الشباب إذا كان شعرك دهنيًا ، فقد يتسرب الزيت إلى وجهك ويؤدي إلى ظهور حب الشباب ومشاكل الجلد للمساعدة في تجنب هذا الموقف ، تأكد من غسل شعرك كل يوم لمنع الزيت الزائد من جبهتك ووجهك وظهرك.

دمامل فى فروة الرأس

تسبب العدوى البكتيرية لبصيلات الشعر دمامل يمكن أن تؤثر على الأنسجة المحيطة يمكن أن يكون لديك بصيلة شعر مصابة في أي جزء من جسمك.

إذا كان لديك دمامل على فروة رأسك وقمت بتزييتها ، فقد تجذب المزيد من الأوساخ ويمكن أن تؤدي إلى عدوى بكتيرية لذلك ، يقترح الخبير أنه يجب تجنب التزييت بوضوح عندما يكون لديك دمامل على فروة رأسك أيضًا ، إذا استمرت البثور على فروة رأسك لفترة طويلة ولم تلتئم ، فمن الأفضل مراجعة الطبيب.

فروة الرأس الدهنية

إذا كان شعرك دهنيًا بالفعل ، تزداد احتمالية أن تجمع فروة الرأس الغبار وتسبب التهيج وتطور مشاكل أخرى في فروة الرأس قد يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر بشكل خطير بدلاً من إضافة زيت إضافي إلى فروة رأسك المغطاة بالزيت بالفعل ، ينصح بالبدء بكمية قليلة جدًا وزيادة استخدامك تدريجيًا مرة كل بضعة أسابيع، حاولي إضافة الزيت إلى روتين العناية بشعرك إذا نجحت، جربها كل أسبوع الهدف الرئيسي هو الحصول على شعر جيد النوعية.

إذا كنت تعانين من أي من المشاكل المذكورة أعلاه، تجنبي تزييت شعرك لأنه قد يزيد الأمور سوءًا اعلم أن بشرتك وفروة رأسك قد لا تستفيد دائمًا من كثرة الدهون.