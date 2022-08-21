شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الحالات التى يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر انخفاض ضغط الدم عمومًا قراءة ضغط دم أقل من 90 ملم من الزئبق (ملم زئبق) للرقم العلوي (الانقباضي) أو 60 ملم زئبق للرقم السفلي (الانبساطي)، فقد لا يسبب انخفاض ضغط الدم أي أعراض ملحوظة، أو قد يسبب الدوخة والإغماء في بعض الأحيان، قد يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic وتتراوح أسباب انخفاض ضغط الدم من الجفاف إلى الحالات الطبية الخطيرة من المهم معرفة سبب انخفاض ضغط الدم حتى يمكن علاجه، إذا لزم الأمر.

قد تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم ما يلي:

-رؤية مشوشة أو باهتة

-الدوخة أو الدوار

-إغماء

-إعياء

-صعوبة في التركيز

-غثيان

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون انخفاض ضغط الدم علامة على حالة صحية أساسية، خاصةً عندما ينخفض ​​فجأة أو يحدث مع أعراض.

يمكن أن يؤدي الانخفاض الشديد في ضغط الدم إلى حالة تعرف باسم الصدمة تشمل أعراض الصدمة ما يلي:

-الارتباك خاصة عند كبار السن

-جلد بارد ورطب

-انخفاض في لون الجلد (شحوب)

-تنفس سريع وضحل

-نبض ضعيف وسريع

إذا كانت لديك أعراض انخفاض شديد في ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم) أو صدمة ، فاطلب المساعدة الطبية الطارئة.

يعتبر معظم مقدمي الرعاية الصحية أن ضغط الدم منخفض جدًا فقط إذا تسبب في ظهور أعراض يمكن أن تحدث الدوخة أو الدوار الخفيفان من حين لآخر بسبب العديد من الأشياء ، مثل قضاء الكثير من الوقت في الشمس أو في حوض الاستحمام الساخن. من المهم أن ترى مقدم الرعاية الصحية للحصول على التشخيص الصحيح.

إذا كانت قراءات ضغط الدم لديك منخفضة باستمرار ولكنك تشعر بتحسن ، فقد يقوم مزودك بمراقبتك فقط أثناء الفحوصات الصحية الروتينية قد يكون من المفيد الاحتفاظ بسجل لأعراضك، ووقت حدوثها وما تفعله في ذلك الوقت.

الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم ما يلي:

-الحمل، تؤدي التغييرات أثناء الحمل إلى تمدد الأوعية الدموية بسرعة. قد تؤدي التغييرات إلى انخفاض ضغط الدم يعتبر انخفاض ضغط الدم شائعًا في الأسابيع الـ 24 الأولى من الحمل عادة ما يعود ضغط الدم إلى مستويات ما قبل الحمل بعد الولادة.

-أمراض القلب وصمامات القلب. يمكن أن تؤدي النوبة القلبية، وفشل القلب، وأمراض صمام القلب، وانخفاض معدل ضربات القلب (بطء القلب) إلى انخفاض ضغط الدم.

-الأمراض المرتبطة بالهرمونات (اضطرابات الغدد الصماء). قد تؤدي الحالات التي تصيب الغدة الدرقية أو الغدد الكظرية ، مثل مرض أديسون، إلى انخفاض ضغط الدم. قد يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم)، وأحيانًا مرض السكري أيضًا إلى خفض ضغط الدم.

-تجفيف عندما لا يحتوي الجسم على كمية كافية من الماء ، تقل كمية الدم في الجسم (حجم الدم). هذا يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم. يمكن أن تؤدي الحمى والقيء والإسهال الشديد والإفراط في استخدام مدرات البول والتمارين الشاقة إلى الجفاف.

-فقدان الدم يؤدي فقدان الكثير من الدم ، مثل الإصابة أو النزيف الداخلي، إلى تقليل حجم الدم أيضًا ، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم.

-عدوى شديدة (تسمم الدم). عندما تدخل عدوى في الجسم إلى مجرى الدم ، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم يهدد الحياة يسمى الصدمة الإنتانية.

-رد فعل تحسسي شديد (الحساسية المفرطة). تشمل أعراض رد الفعل التحسسي الشديد حدوث انخفاض مفاجئ وهائل في ضغط الدم.

-نقص العناصر الغذائية في النظام الغذائي. يمكن أن تمنع المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 والفولات والحديد الجسم من إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء (فقر الدم) ، مما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.