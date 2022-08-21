شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التدخين والكحول والسمنة مسئولة عن نصف وفيات السرطان بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة نشرتها صحيفة الإندبندنت، إلى أن التدخين وشرب الكحول والسمنة تمثل السبب في ما يقرب من نصف وفيات السرطان.

وقالت الصحيفة، إنه بين عامي 2010 و2019، ارتفعت وفيات السرطان بسبب عوامل الخطر بنسبة 20.4% على مستوى العالم، حيث ارتفعت من 3.7 مليون إلى 4.45 مليون

وأضافت الصحيفة، إن البحث الجديد يشير إلى أن التدخين وشرب الكحوليات وزيادة الوزن وعوامل الخطر المعروفة الأخرى كانت مسئولة عن ما يقرب من 4.45 مليون حالة وفاة بالسرطان حول العالم في عام 2019.

الدراسة الجديدة هي الأولى لتقدير كيفية مساهمة قائمة من 34 عامل خطر في وفيات السرطان واعتلال الصحة عالميًا وإقليميًا، عبر الفئات العمرية، لكلا الجنسين وبمرور الوقت.

وفقًا للبحث، فإن 4.45 مليون يمثل 44.4% من إجمالي وفيات السرطان في جميع أنحاء العالم، لا يزال التدخين هو عامل الخطر الرئيسي للسرطان على مستوى العالم، مع اختلاف المساهمين الرئيسيين الآخرين في عبء السرطان.

وتشير البيانات إلى أن عدد وفيات السرطان في المملكة المتحدة بسبب عوامل الخطر كان أعلى من المتوسط ​​العالمي، عند 49.7%.

قال الدكتور كريستوفر موراي، مدير معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن: " توضح هذه الدراسة أن عبء السرطان لا يزال يمثل تحديًا هامًا للصحة العامة يتزايد حجمه في جميع أنحاء العالم، موضحا إنه لا يزال التدخين هو عامل الخطر الرئيسي للسرطان على مستوى العالم، مع اختلاف المساهمين الرئيسيين الآخرين في عبء السرطان.

وقال، إنه يمكن أن تساعد النتائج التي توصلنا إليها صانعي السياسات والباحثين في تحديد عوامل الخطر الرئيسية التي يمكن استهدافها في الجهود المبذولة للحد من الوفيات واعتلال الصحة الناجمة عن السرطان على المستوى الإقليمي والوطني والعالمي."

ووجدت الدراسة أن عوامل الخطر السلوكية مثل التدخين وتعاطي الكحول والجنس غير الآمن والمخاطر الغذائية كانت مسؤولة عن الغالبية العظمى من عبء السرطان على مستوى العالم، وهو ما يمثل 3.7 مليون حالة وفاة.

باستخدام دراسة العبء العالمي للأمراض والإصابات وعوامل الخطر (GBD) لعام 2019، حقق الباحثون في كيفية مساهمة 34 عاملاً من عوامل الخطر السلوكية والاستقلابية والبيئية والمهنية في الوفيات واعتلال الصحة بسبب 23 نوعًا من السرطان في عام 2019.

وجد الباحثون أن السبب الرئيسي لوفيات السرطان التي تُعزى للخطر لكل من الرجال والنساء على مستوى العالم هو سرطان القصبة الهوائية والشعب الهوائية وسرطان الرئة، والذي يمثل 36.9% من جميع وفيات السرطان التي تُعزى إلى عوامل الخطر.

بين عامي 2010 و2019، ارتفعت وفيات السرطان بسبب عوامل الخطر بنسبة 20.4% على مستوى العالم، حيث ارتفعت من 3.7 مليون إلى 4.45 مليون.

قالت الدكتورة ليزا فورس، الأستاذة المساعدة في علوم المقاييس الصحية في كلية الطب بجامعة واشنطن: "جهود السياسة لتقليل التعرض لعوامل خطر الإصابة بالسرطان على مستوى السكان مهمة ويجب أن تكون جزءًا من استراتيجيات مكافحة السرطان الشاملة التي تدعم التشخيص المبكر والعلاج الفعال ".

وأضاف كل من الدكتورة ديانا سرفاتي، والدكتور جيسون جورني من جامعة أوتاجو بنيوزيلندا، اللذان لم يشاركا في الدراسة: "إن الوقاية الأولية من السرطان من خلال القضاء على عوامل الخطر القابلة للتعديل أو التخفيف منها هو أفضل أمل لنا لتقليل العبء المستقبلي للسرطان.