شكرا لقرائتكم خبر عن أمبريال كوليدج: 5 أيام المدة التى يظل الشخص فيها معديًا بعد الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن المدة التي يظل فيها الشخص معديًا بعد الإصابة بفيروس كورونا هي 5 أيام فقط، وتوفر الدراسة التي أجراها علماء إمبريال كوليدج لندن نظرة ثاقبة حول المدة التي يكون فيها الأشخاص المصابون بكورونا معديين بالفعل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وتدور الدراسة البحثية الجديدة التي أجرتها إمبريال كوليدج لندن حول تحديد الطبيعة المعدية لعدوى كورونا مع التركيز بشكل خاص على عدوى أوميكرون التي تظهر في الغالب أعراض خفيفة.

وهذه الدراسة هي الأولى التي اكتشفت إلى متى تستمر العدوى في الإصابة بكورونا.

وقال تقرير الدراسة: "أجرى فريق الدراسة اختبارات يومية مفصلة من وقت تعرض الأشخاص لفيروس كورونا للنظر في مدى انتشار الفيروس المعدي طوال فترة الإصابة".

اعتمدت الدراسة على 57 مشاركًا، وقد لا تنطبق على صغار وكبار السن، أو أولئك الذين يعانون من حالات طبية، هذا لأنه يُعتقد أن الأطفال يزيلون الفيروس بسرعة أكبر في حين أن كبار السن وذوي الحالات الطبية قد يكونون أبطأ في إزالة الفيروس.

ووجدت الدراسة أنه من إجمالي عدد المشاركين، كان ثلثا الحالات لا تزال معدية بعد خمسة أيام من بدء الأعراض، وربع الحالات لا تزال معدية في سبعة أيام.

ووجدت أيضًا أن واحدًا فقط من كل خمسة مشاركين كان معديًا قبل ظهور الأعراض ، لذلك أصبح معظم الناس معديين فقط بعد ظهور الأعراض عليهم.

كم عدد الأيام التي يجب أن يبقى فيها الإنسان في عزلة؟

فيما يتعلق بمدة فترة العزل الذاتي، قال الباحثون، يمكن للأشخاص إكمال اختبارات التدفق الجانبي في اليومين السادس والسابع، ولا يمكنهم ترك العزلة إلا إذا كانت الاختبارات سلبية.

تمت مراقبة المشاركين في منازلهم من اليوم الذي تعرضوا فيه لأول مرة للفيروس، وهو اليوم الذي أصيبوا فيه بالعدوى حتى اليوم الذي توقفوا فيه عن ظهور علامات العدوى.

باستخدام الاختبارات اليومية الخاصة لقياس الفيروسات المعدية (وليس فقط تفاعل البوليميراز المتسلسل) وسجلات الأعراض اليومية ، تمكنا من تحديد النافذة التي يكون فيها الأشخاص معديين. وهذا أمر أساسي للسيطرة على أي جائحة ولم يتم تحديده مسبقًا لأي عدوى تنفسية.

أكمل المشاركون استبيانات يومية حول أعراضهم وأجروا مسحات أنف وحنجرة يومية تم إرسالها إلى المختبر لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.

على الرغم من أن 57 مشاركًا قد التحقوا بالدراسة، إلا أن مدة العدوى تم قياسها في 42 شخصًا لأسباب عديدة مثل أن بعض المشاركين لم يشاركوا أي معلومات ، وبعضهم لم يتخلص من الفيروس المستنبت ، كما تقول الدراسة

تشير الدراسة إلى أن اختبارات التدفق الجانبي لا تكتشف بداية العدوى بشكل جيد ، بل إنها تحدد بدقة أكبر متى لم يعد شخص ما معديًا ويمكن أن يترك العزلة بأمان.

وأجرى الباحثون 652 اختبار تدفق جانبي لتحديد دقتها مقارنة باختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل.

تشمل اختبارات التدفق الجانبي أخذ عينات من الحلق والأنف أو الأنف باستخدام مسحة فقط. اعتمادًا على نوع الاختبار ، يمكن للمرء الحصول على النتيجة في غضون 10-30 دقيقة.

العزلة الذاتية ليست ضرورية بموجب القانون، لكن الأشخاص الذين يريدون العزل يحتاجون إلى إرشادات واضحة حول ما يجب القيام به. تنصح NHS حاليًا أنه إذا كانت نتيجة اختبار كورونا إيجابية ، فيجب أن تحاول البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين لمدة خمسة أيام.

ويوصي بأن يتم عزل أي شخص تعرض للفيروس ولديه الأعراض لمدة خمسة أيام، ثم يستخدم اختبارات التدفق الجانبي اليومية لترك العزل بأمان عندما يتم إجراء اختبارين متتاليين يوميًا.