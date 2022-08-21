شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من تفشى جدرى القرود بالجامعات بعد إصابة طالب بجامعة بنسلفانيا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن اختبارات طالب ولاية بنسلفانيا ظهرت إيجابية لمرض جدري القرود، حيث يخشى الخبراء من أن تكون حرم الجامعات بؤرة لتفشي المرض عندما يبدأ فصل الخريف مع ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 14115.

الطالب -الذي لم يذكر اسمه- في عزلة ويتم تتبع جهات الاتصال الخاصة به، وقال مسئولو الصحة في الجامعة إن الحالة رُصدت في 13 أغسطس، يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن عودة الجامعات يمكن أن تؤدي إلى زيادة حالات الإصابة بجدري القرود، حيث يبلغ الإجمالي في الولايات المتحدة حاليًا 14115.

وقالت الصحيفة، ثبتت إصابة طالب في جامعة ولاية بنسلفانيا بفيروس جدري القرود، حيث يخشى الخبراء أن يؤدي فصل الخريف القادم إلى تفشي الفيروس.

وأوضح مسئولو الصحة في الجامعة، أن الطالب الذي لم يكشف عن اسمه في عزلة الآن وأنه تم تتبع اتصالاتهم الوثيقة.

وأضافت الصحيفة، إن نتيجة اختبارات الطالب ظهرت إيجابية في 13 أغسطس، أي قبل أسبوع تقريبًا من بدء فصل الخريف في 22 أغسطس.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك مخاوف متزايدة من أن عودة الكليات والجامعات يمكن أن تساعد في زيادة تفشي الفيروس، حيث تمثل الحالة الأخيرة الحالة الثانية في إحدى الكليات هذا الشهر، وقالت جامعة ماريلاند يوم الخميس، إن أحد العاملين لديه حالة مفترضة وأنه من المرجح اكتشاف المزيد من الإصابات في الأسابيع المقبلة.

وأضافت الصحيفة، لقد رصدت أمريكا أكثر من 14115 حالة إصابة بجدرى القرود حتى الآن مع الغالبية العظمى بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس، على الرغم من الخوف من أن ينتشر الفيروس - الذي ينتشر عن طريق الاتصال الجسدي - إلى مجموعات أخرى.

ينتشر جدري القرود في المقام الأول عن طريق التلامس الجلدي مع الآفات على شخص مصاب - غالبًا عن طريق الجنس في الفاشية الحالية - ولكن يمكن أيضًا أن ينتقل من خلال لمس القشور التي يتركها المرضى على الملابس وملاءات الأسرة.

كشفت جامعة ولاية بنسلفانيا عن حالة جدري القرود هذا الأسبوع، ونصحت أي طلاب يعانى من الأعراض بالاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بهم، لم يكشفوا عن عمر الطالب، أو ما إذا كانوا قد زار الحرم الجامعي، أو عدد الأشخاص الذين تم تتبع الاتصال بهم، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

تعد الكلية واحدة من أكبر الكليات في أمريكا، وتضم أكثر من 73000 طالب جامعي موزعين على 20 حرمًا جامعيًا.

وتضيف هذه القضية إلى المخاوف من أن عودة الكليات هذا الشهر قد تؤدي إلى زيادة طفيفة في الإصابات بجدرى القرود، وسط اتصال وثيق بين الطلاب.

أعلن مدير الصحة في جامعة ماريلاند سبيريدون مارينوبولوس، عند الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود، إنه "نظرًا لاستمرار انتشار هذا المرض في جميع أنحاء البلاد والعالم، فمن المحتمل أن نشهد حالات الإصابة بجدري القرود في الحرم الجامعي".

كما حث أي شخص يعاني من أعراض - بما في ذلك الطفح الجلدي - على الاتصال بخدمات الصحة الجامعية أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.

وقالت الصحيفة، إن العديد من الجامعات لديها بالفعل اختبارات جدري القرود في مواقع الطلاب، بينما أعدت جامعات أخرى أماكن إقامة لمساعدة أولئك الذين يصابون به في العزلة إذا لزم الأمر، لكن هناك مخاوف متزايدة في الأوساط الأكاديمية والعلمية من أن عودة المؤسسات الأكاديمية يمكن أن تؤدي إلى زيادة طفيفة في الحالات.

قالت الدكتورة راشيل كوكس، الأستاذة المساعدة في معهد الصحة العامة للمتخصصين الصحيين، لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر، إنه مع اقترابنا من الخريف، أشعر بالقلق إزاء تفشي المرض في حرم الجامعات، مضيفا، نحتاج إلى التأكد من استعدادنا لتخصيص موارد مثل الاختبارات واللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات للأماكن التي قد تصبح نقاطًا ساخنة."

تقول أندريا كونر، رئيسة شؤون الطلاب في كلية ليك فورست في إلينوي، إن هناك "خوفًا كبيرًا" من أن بداية العام الدراسي الجديد قد يؤدي إلى المزيد من الحالات في الجامعات، ويتم وضع خطط لمساعدة أولئك الذين قد يصابون بالفيروس.

وأوضحت الصحيفة، تميل عدوى جدري القرود إلى الظهور بأعراض شبيهة بالإنفلونزا بعد حوالي 3 أيام من الإصابة قبل ظهور الطفح الجلدي ثم ينتشر في جميع أنحاء الجسم، يُطلب من المرضى العزل لمدة 4 أسابيع تقريبًا، حتى يتقشر الطفح الجلدي وتسقط القشرة، مع ذلك، في الفاشية الحالية، يعاني العديد من المرضى من طفح جلدي في منطقة الأعضاء التناسلية كأعراض أولى قبل أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم.

وأوضحت الصحيفة، إن العلاج الرئيسي المتاح حاليًا هو" TPOXX " ، وهو مضاد للفيروسات يوقف انتشار الفيروس إلى الخلايا الأخرى مما يؤدي إلى إبطاء العدوى، قد يُعرض على بعض المرضى أيضًا لقاح جدري القرود لعلاج إصابتهم.

حذرت ولاية بنسلفانيا اليوم من أن الطلاب يمكن أن يصابوا بجدرى القرود من خلال الاتصال المباشر بالطفح الجلدي أو القشور أو سوائل الجسم أو قطرات من شخص مصاب، وقالوا أيضًا إن لمس الأقمشة التي سبق أن لمسها طفح جلدي لمريض أو خدشها أو عضها حيوان مصاب يعرضها للخطر.

وأكدت الصحيفة، أن نيويورك هي النقطة الساخنة الوطنية حيث تم اكتشاف 2744 إصابة، تليها كاليفورنيا مع 2663 وفلوريدا بـ 1،372، وقد أصبحت وايومنج الآن الولاية الوحيدة التي لم تكتشف أي حالة للمرض، اكتشفت كل من ألاسكا ومونتانا وساوث داكوتا وفيرمونت حالتين.