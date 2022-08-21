شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برد الأسنان وتجميلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجميل الاسنان والحفاظ على صحتها من الأمور الذى يسعى لها الكثيرون حيث تتضمن عملية إعادة تشكيل الأسنان إزالة كمية صغيرة من مينا الأسنان لإصلاح المشكلات الجمالية البسيطة ، وهو بديل سريع وخالي من الألم.

وحسب ما ذكره موقع webmed إذا كان لديك أسنان مكسورة أو غير متساوية تجعلك تشعر بالخجل عندما تبتسم فقد يكون برد الاسنان هو الحل وهنا يجاوب الخليج 365 على كل الأسئلة المتعلقة بتجميل الأسنان.

س:ما هي عملية تجميل المينا؟

Enameloplasty هو الاسم الرسمي لبرد الأسنان أو حلقها أو نحتها أو صنفرتها أو إعادة تشكيلها، و يتم ذلك عادة لجعل الابتسامة أكثر اتساقًا وتحسين الجماليات وعلى الرغم من أنه يحمل العديد من الأسماء ، إلا أن إجراء حفظ الأسنان بسيط نسبيًا .

س:ما هو دور أداة الصنفرة؟

يستخدم طبيب الأسنان أداة الصنفرة أو الليزر لإزالة كميات صغيرة جدًا من مينا الأسنان، و يمكن استخدام الشرائح الرفيعة ، التي تشبه ورق الصنفرة ، لإعادة تشكيل جوانب الأسنان.

بمجرد أن تصل الأسنان المعالجة إلى الشكل المطلوب ، يقوم طبيب الأسنان بتنعيمها وتلميعها حتى تبدو وتشعر بحالة جيدة كأنها جديدة تستغرق العملية برمتها حوالي نصف ساعة فقط.

قد يتضمن إجراء إعادة تشكيل الأسنان الكامل إضافة إلى الهيكل مع الترابط المركب في بعض الأجزاء أثناء برد الأسنان في أجزاء أخرى. عند الجمع بين هاتين العمليتين ، يمكن أن تنتج الشكل المثالي لابتسامتك.

لا يجب أن يؤلم رفع الأسنان إلى أسفل ، نظرًا لعدم وجود أعصاب في مينا الأسنان لذلك ليس من الضروري استخدام أي نوع من التخدير في هذا الإجراء ومع ذلك ، إذا كنت قلقًا بشأن الشعور بالألم ، فقد تطلب مخدرًا على أي حال.

بعد حشو الأسنان ستحصل على طبقة رقيقة من المينا ، لذلك من المهم أن تعتني بأسنانك بشكل خاص سينصحك طبيب أسنانك بأفضل أنواع فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان لاستخدامها لحماية مينا الأسنان.

س:لماذا ترفع أسنانك؟

عادةً ما تكون عملية إعادة تشكيل الأسنان إجراءً تجميليًا ولكن قد يكون لها بعض الفوائد العملية أيضًا إذا شعرت بخشونة أسنانك ، فقد يؤدي ذلك إلى إنشاء سطح يشجع بكتيريا البلاك على التكاثر ، لذلك قد يساعدك تنظيف هذه الأسطح لتنعيمها في الحفاظ على نظافتها.

س: ما هي أسباب برد الأسنان؟

إزالة الرقائق الصغيرة والحواف الخشنة

تهدئة الكسور

تحسين استقامة الأسنان وعضها

تقليل التداخل الطفيف

موازنة الأسنان غير المستوية

التقليل من ارتفاع الأسنان الطويلة

إعادة تشكيل الأسنان المدببة (خاصة الأنياب)

إذا حصلت على تقويم الأسنان الإنفزلاين ، فقد تضطر إلى تنظيف بعض أسنانك. هذا الإجراء ، المعروف باسم التخفيض بين الأسنان (IPR) ، يخلق مساحة صغيرة بين الأسنان بحيث يمكن أن تتحرك إلى موضعها نظرًا لأنه يتم التخطيط لهذا العلاج بالكامل بمساعدة برنامج كمبيوتر ، يمكن لطبيب الأسنان أن يرى بالضبط أي أجزاء من السن تحتاج إلى تنحيف.

س: هل هناك مخاطر لبرد الاسنان ؟

مينا أسنانك عبارة عن طلاء صلب يحمي أسنانك ويمنحها قوة عض نظرًا لأنه يتآكل ، فإنه يوفر حماية أقل ويكشف طبقة العاج الأصفر تحتها يمكن أن يؤدي فقدان المينا إلى:

حساسية الأسنان

زيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان

اصفرار الأسنان

فرصة أكبر للكسر

يجب ألا تسبب إزالة طبقة رقيقة من المينا على أجزاء معينة من السن أي ضرر دائم ولكن نظرًا لأن مينا الأسنان يبلغ سمكها 2.58 مم فقط في المتوسط ​​، فلا يوجد مجال كبير للخطأ.

إذا تم رفع الكثير من المينا ، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف السن وتفاقم المشكلات المذكورة أعلاه لهذا السبب من المهم العثور على طبيب أسنان من ذوي الخبرة في إجراء إعادة تشكيل المينا.