شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض: جدري القرود يمكن أن يستمر في البيئات المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتقل فيروس جدري القرود الحيواني، عادةً من خلال الاتصال المباشر مع شخص أو حيوان مصاب أو من خلال استنشاق إفرازات الجهاز التنفسي المصابة.

غالبًا ما تؤدي الإصابة بـ جدري القرود إلى ظهور آفات مع إفرازات تحتوي على فيروسات قابلة للحياة يمكن التخلص منها أثناء العدوى.

قامت دراسة حديثة أجرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة (CDC) ونشرت في مجلة Emerging Infectious Diseases بتقييم قابلية البقاء والحمل الفيروسي لـ جدري القرود على الأشياء والأسطح المنزلية.

عن الدراسة

تم جمع العينات من الأشياء المستخدمة بشكل متكرر في منزل فرد مصاب بفيروس جدري القرود، وتم إجراء هذه العينة بعد 15 يومًا من مغادرة الشخص المصاب منزله لدخول المستشفى.

تم تحضين هذه العينات للسماح بعزل الفيروس واكتشاف الفيروسات القابلة للحياة، والأهم من ذلك ، تم منع أي تلوث محتمل بالبكتيريا أو الفطريات عن طريق معالجة جميع العينات المحتضنة بالبنسلين

بعد المراقبة اليومية لعينات تأثير الاعتلال الخلوي (CPE) ، تمت معالجة جميع العينات الإيجابية وفحصها من خلال اختبار النسخ العكسي - تفاعل البوليميراز المتسلسل (RT-PCR) لتأكيد وجود فيروس جدري القرود

تم جمع ما مجموعه 31 عينة من الأسرة، 10 منها كانت من الأسطح المسامية مثل القماش والورق، في حين تم عزل 21 عينة المتبقية من الأسطح غير المسامية مثل الخشب والبلاستيك.

كشف تحليل PCR أن 27 عينة كانت إيجابية DNA لـ لفيروس جدري القرود ، ولم يكن هناك فرق كبير بين الفيروس القابل للاكتشاف على الأسطح المسامية وغير المسامية ؛ ومع ذلك ، كان مستوى الحمض النووي الفيروسي القابل للاكتشاف أعلى في المواد المسامية، حيث احتوت غرفة النوم على أكبر عدد من العينات الإيجابية ، يليها الحمام ، وغرفة المعيشة ، والمطبخ بترتيب تنازلي للعينات الإيجابية PCR.

بصرف النظر عن العينات الإيجابية لـ PCR ، احتوت 7 عينات على فيروسات قابلة للحياة ، تم الحصول على ثلاثة منها من غرفة النوم ، وثلاثة من غرفة المعيشة ، وواحدة من الخزانة، والجدير بالذكر أن المواد المسامية تحتوي على حمل فيروسي قابل للحياة أعلى بكثير من الأسطح غير المسامية بنسبة 60٪ و 5٪ على التوالي.

الاستنتاجات

يجب عزل الأشخاص المصابين بـ فيروس جدري القرود بسرعة، مع اتخاذ احتياطات خاصة أثناء التعامل مع المواد والأسطح التي يستخدمها المريض.