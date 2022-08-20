شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة عصبية ولا مشاكل في المناعة.. اعرف أسباب الإرهاق المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من الشعور بالتعب والارهاق المستمر ولا يعرفون سبب ذلك ، فقد يكون ناتج عن مشكلة صحية في الجسم او ناتج عن سبب نفسى، وقد يستمر التعب لمدة 6 أشهر، وحسب ما ذكره موقع mayoclinicفأن اعراض التعب المستمر هي:

-صعوبات في الذاكرة والتركيز

-دوخة تزداد سوءًا مع الانتقال من الاستلقاء أو الجلوس إلى الوقوف

-إعياء

-إلتهاب الحلق

-الصداع

-تضخم الغدد الليمفاوية في رقبتك أو إبطك

-آلام العضلات أو المفاصل غير المبررة

-دوخة تزداد سوءًا مع الانتقال من الاستلقاء أو الجلوس إلى الوقوف

-الإرهاق الشديد بعد ممارسة الرياضة البدنية أو العقلية

لا يزال سبب متلازمة التعب المزمن غير معروف، قد يولد بعض الأشخاص ولديهم استعداد للإصابة بهذا الاضطراب ، والذي ينجم بعد ذلك عن مجموعة من العوامل تشمل المحفزات المحتملة ما يلي:

-اصابات فيروسية، نظرًا لأن بعض الأشخاص يصابون بمتلازمة التعب المزمن بعد الإصابة بعدوى فيروسية ، يتساءل الباحثون عما إذا كانت بعض الفيروسات قد تؤدي إلى هذا الاضطراب، و تشمل الفيروسات المشبوهة فيروس Epstein-Barr وفيروس الهربس البشري 6.

-مشاكل الجهاز المناعي، يبدو أن الجهاز المناعي للأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن ضعيف بشكل طفيف ، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الضعف كافيًا لإحداث الاضطراب بالفعل.

-الاختلالات الهرمونية، يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة التعب المزمن أيضًا في بعض الأحيان من مستويات غير طبيعية من الهرمونات المنتجة في منطقة ما تحت المهاد أو الغدة النخامية أو الغدد الكظرية في الدم. لكن أهمية هذه التشوهات لا تزال غير معروفة.

-الصدمة الجسدية أو العاطفية أفاد بعض الأشخاص أنهم تعرضوا لإصابة أو عملية جراحية أو ضغط عاطفي كبير قبل وقت قصير من بدء الأعراض.

عوامل الخطر

تتضمن العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتك بمتلازمة التعب المزمن ما يلي:

-السن يمكن أن تحدث متلازمة التعب المزمن في أي عمر ، ولكنها تؤثر بشكل شائع على الشباب إلى البالغين في منتصف العمر.

-الجنس يتم تشخيص النساء بمتلازمة التعب المزمن أكثر بكثير من الرجال ، ولكن من المحتمل أن النساء أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراضهن ​​للطبيب.