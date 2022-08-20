شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تساعد على طرد السموم من الجسم.. عصير التفاح وماء القرفة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عتقد الكثيرون أن مشروبات الديتوكس تساعد على إنقاص الوزن فقط ولكن في الحقيقة فهى لها دور كبير في طرد السموم من الجسم حيث انها تعمل على تطهير جسمك من الداخل وإزالة السموم وذلك لأنها تجمع بين مكونات مختلفة.

وحسب ما ذكره موقع food فأن أبرز المشروبات التي تعمل على طرد السموم من الجسم هي:

-ماء الخيار

غني بفيتامين ب والبوتاسيوم والمغنيسيوم، و هو منخفض جدًا في السعرات الحرارية وله خصائص تطهير، و يمكن أن يساعد الخيار أيضًا في إنقاص الوزن لأنه يقمع الشهية ويحتوي على نسبة عالية من الألياف المشبعة.

-التفاح وماء القرفة

التفاح والقرفة مزيج لحرق الدهون وطرد السموم من الجسم ، حيث يحتوى هذا المشروب على مضادات الأكسدة التي تساعد في طرد السموم وتحافظ على صحتك. كما أنه مفيد للهضم ويساعد في الحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي ، مما يساعد في إنقاص الوزن.

-ماء البرتقال

غني بفيتامين سي المفيد لصحة الجلد، كما يساعد الفيتامين أيضًا في تحويل الدهون إلى طاقة بدلاً من تخزينها في الجسم لذا استمتع بقطعتين من هذه الفاكهة اللذيذة في مشروبات التخلص من السموم.

-الرمان

يحتويان على خصائص هامة لصحة الجسم وتساعد على طرد السموم والفيروسات من الجسم ، كما تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى.

-ماء الليمون

فضلا عن احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى إلا أنه يعمل على طرد السموم والفيروسات من الجسم.