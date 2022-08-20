شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تؤكد أن أمعاءك غير صحية.. إليك 3 أطعمة هتساعدك فى تقليل الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرجح أنك سمعت الآن أن أمعاءك هي واحدة من أقوى أجزاء جسمك، غالبًا ما يشير الخبراء إلى أمعائك على أنها أشياء مثل "الدماغ الثاني" أو " البوابة الرئيسية " لأخذ العناصر الغذائية، إنه أمر حيوي لرفاهيتك العامة، ولكن كيف يمكننا معرفة ما إذا كانت أمعائنا صحية أم لا؟ فى التقرير التالى سنوضح العلامات التي قد تكون متوقفة عن صحة أمعائك ، وكذلك الأطعمة التي يمكن أن تساعدنا إعادته إلى المسار الصحيح، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

علامات أمعائك غير صحيةهناك العديد من العلامات المختلفة التي قد تواجهها إذا كانت أمعائك غير صحية ، ولكن إليك بعض الطرق الأكثر شيوعًا التي قد يتواصل بها جسمك معك بأن شيئًا ما قد توقف. انتفاخ مستمر في حين أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تعاني من الانتفاخ ، فقد يكون السبب هو عدم توازن ميكروبيوم الأمعاء، من الشائع للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القناة الهضمية أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي، واحدة من أكثر علامات القولون العصبي شيوعًا هي الانتفاخ المفرط أو آلام البطن.

الشعور بالتعب باستمرار

تشير بعض الأدلة إلى أن أولئك الذين يعانون من التعب المستمر قد يكون لديهم أمعاء غير صحية ، ولكن بالطبع ، قد يكون ذلك أيضًا لأسباب أخرى ، مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو التوتر أو ببساطة عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم

يقول تقرير من Sleep Medicine Reviews أن مشاكل الأمعاء وعدم التوازن قد تؤدي إلى انقطاع النوم أو عدم القدرة على الحصول على قسط من الراحة طوال الليل ، وهي طريقة أخرى يمكن من خلالها ربط أمعائك بالإرهاق .

الإمساك

هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كانت صحة أمعائك مثالية ، وهي إذا كنت تعاني من حركات أمعاء منتظمة وسهلة هذا يدل على أن عملية الهضم لديك على الطريق الصحيح وأن أمعائك تعمل بشكل جيد، يجب أن يمر الناس بحركة أمعاء كل ثلاثة أيام على الأقل ، لذلك إذا لم تكن تعاني من ذلك ، فقد تكون صحة أمعائك هي السبب.





الأطعمة التي يمكن أن تساعد أمعاءكإذا كنت تعاني من بعض الأعراض المذكورة أعلاه وتشعر أن صحة أمعائك قد تكون خارجة عن السيطرة ، فحاول دمج بعض الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي، يعتبر التوازن الجيد بين البروبيوتيك والبريبايوتكس مكانًا رائعًا للبدء.

عين الجملتشير البيانات إلى أن تناول الجوز كل يوم لمدة ثمانية أسابيع أدى إلى آثار إيجابية على ميكروبيوم الأمعاء، لأن الجوز يحتوي على الألياف وتشير الأدلة إلى أن تناولها بانتظام يعزز الكائنات الحية المنتجة لحمض الزبد والبروبيوتيك.

اللبن الرائباللبن الرائب هو مشروب ألبان مخمر يمكن أن يساعد في استعمار الأمعاء بالبكتيريا المفيدة، وبسبب محتوى الرائب من البروبيوتيك ، فقد تم استخدامه على نطاق واسع كمشروب صحي للأمعاء.

الخرشوفمن الأطعمة الأقل شهرة التي يمكن أن تساعدك على إعادة ضبط ميكروبيوم الأمعاء هي خرشوف

تستخدم البروبيوتيك ألياف البريبايوتك كوقود من أجل الازدهار في القناة الهضمية ، وتناول الخرشوف يمكن أن يغذي الجسم بألياف البريبايوتيك، ويدعم تلك البروبيوتيك ويدعم صحة الأمعاء في نهاية المطاف.