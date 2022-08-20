شكرا لقرائتكم خبر عن أنفلونزا الطماطم.. اعرف أهم الأعراض وتحذيرات من انتشار الفيروس بين البالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من فيروس "إنفلونزا الطماطم" الجديد الذي تم اكتشافه في الهند والذي تسبب في إصابة 82 طفلاً على الأقل ببثور حمراء عملاقة، حيث تم رصد العدوى في الهند، وقد تكون نوعًا من أمراض اليد والقدم والفم.

وقالت الصحيفة، يقوم الخبراء أيضًا بالتحقيق فيما إذا كان هذا هو التأثير اللاحق لعدوى ينقلها البعوض، حتى الآن تم تشخيص 82 طفلاً دون سن الخامسة بحمى الطماطم منذ مايو، دق الأطباء في الهند ناقوس الخطر بشأن فيروس جديد أطلق عليه اسم "أنفلونزا الطماطم" أصاب عشرات الأطفال.

تم رصد العدوى في مايو في ولاية كيرالا الجنوبية ويخشى أن تكون نوعًا جديدًا من أمراض اليد والقدم والفم، يبحث الخبراء أيضًا عما إذا كان هذا هو التأثير اللاحق لعدوى ينقلها البعوض، لكنهم لم يستبعدوا سببًا جديدًا تمامًا للأمراض.

حتى الآن، تم تشخيص 82 طفلاً دون سن الخامسة بحمى الطماطم منذ مايو، ويشتبه في إصابة 26 طفلا آخر حتى سن العاشرة، اكتسبت العدوى اسمها لأنها تسبب "اندلاع" بثور حمراء مؤلمة عبر أجسام المرضى "تتسع تدريجياً إلى حجم الطماطم".

يعاني معظم المرضى أيضًا من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة في المفاصل، ولكن تم الإبلاغ أيضًا عن التعب والمرض والإسهال.

يقول الأطباء، إنه شديد العدوى، ويخشون أنه قد ينتقل إلى السكان البالغين إذا لم تتم السيطرة على التفشي الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يعاني من جائحة كورونا - ووسط تفشي عالمي لجدري القرود.

ووفقا لما نشرته مجلة لانسيت العلمية، إن الأطفال معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأنفلونزا الطماطم لأن العدوى الفيروسية شائعة في هذه الفئة العمرية ومن المرجح أن يكون الانتشار عن طريق الاتصال الوثيق، مشيرة إلى أن الأطفال الصغار معرضون أيضًا لهذه العدوى من خلال استخدام الحفاضات، ولمس الأسطح غير النظيفة، وكذلك وضع الأشياء مباشرة في الفم.

بالنظر إلى أوجه التشابه بين مرض اليد والقدم والفم، فإنه إذا لم يتم السيطرة على تفشي إنفلونزا الطماطم لدى الأطفال والوقاية منه، فقد يؤدي انتقال العدوى إلى عواقب وخيمة من خلال الانتشار بين البالغين أيضًا.

تتشابه الأعراض الرئيسية التي لوحظت عند الأطفال المصابين بأنفلونزا الطماطم مع أعراض الشيكونغونيا - وهو مرض فيروسي مشابه لحمى الضنك الذي ينتقل عن طريق البعوض وهو مستوطن في أجزاء من الهند، وقد تم اختبار 82 طفلاً تم تشخيص إصابتهم بحمى الطماطم في البداية سلبية لحمى الضنك والشيكونغونيا وفيروس زيكا وفيروس الحماق النطاقي والهربس - لكن جاءت النتائج سلبية.

وقالت الصحيفة، إنه بالإضافة الى البثور يعاني المرضى من التعب والغثيان والقيء والإسهال والحمى والجفاف وتورم المفاصل وآلام الجسم، لا يوجد حاليا أي اختبار أو علاج للفيروس، موضحة، إنه يجب عزل جميع المرضى لمدة 5 إلى 7 أيام من بداية ظهور الأعراض ويطلب منهم الراحة وشرب الكثير من السوائل وتناول الباراسيتامول، ويوصى بوضع الإسفنج المغطى بالماء الدافئ للحد من تهيج الطفح الجلدي.

تم رصد الفيروس لأول مرة في كولام بشرق ولاية كيرالا في 6 مايو، وكانت الحالة الأخيرة في 26 يوليو، حيث تعافى جميع المصابين المعروفين بشكل طبيعي في غضون أسبوع أو أسبوعين، لكن لا تزال أصول العدوى غير واضحة، على الرغم من أن بعض الأعراض - الحمى والتعب والأوجاع - تتداخل مع كورونا، إلا أن الفيروسين غير مرتبطين.

يعتقد الأطباء، أن الفيروس يمكن أن يكون نوعًا جديدًا من أمراض اليد والقدم والفم - وهي عدوى شائعة تصيب بشكل رئيسي الأطفال الصغار والبالغين الذين يعانون من نقص المناعة.

ومع ذلك ، فقد لاحظوا أن الأعراض يمكن أن تكون أيضًا "أثر لاحق" جديد لحمى الضنك أو الشيكونغونيا الذي يحدث بعد أيام من إزالة الجسم لتلك العدوى.

وقالت الصحيفة، يأتي ذلك في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع تفشي الأمراض الأخرى على قمة الموجات المتكررة من كورونا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 35 ألف حالة إصابة بجدري القرود في جميع أنحاء العالم، منها 3195 حالة في المملكة المتحدة و 14115 في الولايات المتحدة، يتم إطلاق اللقاحات في جميع أنحاء العالم في محاولة لوقف انتشار الفيروس المسبب للطفح الجلدي، والذي تم اكتشافه بشكل رئيسي بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال.

وفي الوقت نفسه، تم اكتشاف فيروس لانجيا، الذي يسبب أعراضًا خفيفة شبيهة بالإنفلونزا، بين 35 شخصًا في الصين، مما أثار في البداية مخاوف من تكرار جائحة 2020، لكن كبار العلماء منذ ذلك الحين أكدوا للجمهور أنه لا يشبه كورونا، لأنه لا ينتشر بسرعة بين البشر.