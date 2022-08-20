شكرا لقرائتكم خبر عن ما تقولش أعراض خفيفة.. 5 علامات تؤكد إصابتك بأمراض خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطبيعي ألا تشعر بالراحة من وقت لآخر ، ولكن إذا كنت تعاني من أعراض مستمرة وتتجاهلها لأنها "خفيفة" ، فقد تعرض صحتك للخطر، وفى السطور القادمة سنوضح خمس علامات تشير إلى أن الأعراض التي تبدو خفيفة قد تكون علامة على شيء خطير، وفقا لما نشره موقع " eatthis"



إعياء إعياء قد يكون الشعور بالتعب علامة على مرض السكري من النوع 2، على الرغم من أن مرض السكري غير العادي وغير المتحكم فيه يمكن أن يكون سببًا للإرهاق، يعاني هؤلاء المرضى عمومًا أيضًا من أعراض أخرى لمرض السكري مثل العطش الزائد وكثرة التبول وعدم وضوح الرؤية، بعض الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري يمكن أن تسبب التعب عن طريق التسبب في فقر الدم أو تغيير التمثيل الغذائي المعروف باسم الحماض اللبني، هذه آثار جانبية غير عادية.

ضيق في التنفس قد يكون ضيق التنفس علامة على مرض القلب، تقول مؤسسة القلب البريطانية: "يعاني الكثير من الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب من ضيق في التنفس كل يوم، أمراض القلب مثل الذبحة الصدرية والنوبات القلبية وفشل القلب وبعض نظم القلب غير الطبيعية مثل الرجفان الأذيني يمكن أن تسبب جميعها ضيق التنفس، قد تسبب هذه الحالات ضيق التنفس لأسباب مختلفة، إذا كان قلبك لا يضخ كمية كافية من الدم المحتوي على الأكسجين حول جسمك ، يستجيب جسمك عن طريق التنفس بشكل أسرع لمحاولة إدخال المزيد من الأكسجين إلى جسمك ، مما يجعلك تشعر بضيق في التنفس .

مشاكل النوم يمكن أن ترتبط مشكلات النوم مثل الأرق بـ COVID الطويل، تعد اضطرابات النوم واحدة من أكثر الأعراض شيوعًا التي يعاني منها المرضى الذين يعانون من عواقب ما بعد الحادة لعدوى السارس- CoV-2 هذه الأيام، لذا فإن ما نجده بشكل أساسي هو أنهم يشكون من الأرق ، والتعب ، وكذلك ضباب الدماغ ، وبعضهم يعاني أحيانًا من اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية.