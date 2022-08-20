شكرا لقرائتكم خبر عن الجبن القريش.. الغذاء المثالى لإنقاص الوزن ومد جسمك بالكالسيوم والبروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجبن القريش، إما أن تحبه أو تكرهه، بالنسبة لبعض الناس، يعتبر الجبن القريش وجبة خفيفة تبعث على الحنين إلى الماضي، بينما لا يستطيع الآخرون تحمل مظهر أو رائحة منتج الألبان المملح قليلاً، يتم تصنيع الجبن عن طريق إضافة الحمض إلى الحليب، وهو نتيجة فصل جوامد الحليب عن مصل اللبن السائل، بدلاً من تصفية كل مصل اللبن كما تفعل مع معظم أنواع الجبن، يبقى بعض هذا السائل في الجبن القريش ما يخلق قوامًا كريميًا، مهما كان رأيك في الجبن القريش، فلا أحد ينكر أن هذا الطعام قليل الدسم وعالي البروتين يأتي مليئًا بالفوائد الصحية، وفى التقرير القادم سنتعرف على الآثار المدهشة للوجبات الخفيفة على الجبن القريش ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الحصول على البروتين

واحدة من أبرز فوائد تناول الجبن القريش هي زيادة البروتين الكبيرة التي ستحصل عليها، على سبيل المثال ، يوجد حوالي 24 جرامًا من البروتين في كوب واحد فقط من الجبن القريش القياسي 2٪ ، وهو ما يمكن مقارنته بالزبادي اليوناني العادي بنسبة 2٪.



لا تستمتع فقط بزيادة البروتين، ولكن يمكنك فعل ذلك وأنت مرتاح البال أنك تستهلك كمية قليلة من السكر (حوالي 9 جرامات ، معظمها من اللاكتوز) وبدون سكر مضاف.

يساعد في تعزيز فقدان الوزن

الجبن القريش هو وجبة خفيفة قليلة الدسم وعالية البروتين، يمكن أن تساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، تشير الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الصحية الغنية بالبروتينات فعالة للغاية في إنقاص الوزن لأنها تزيد من الشعور بالشبع وتجعلك تشعر بالشبع لفترات أطول من الوقت.





الحصول على الكالسيومالجبن القريش هو أيضًا مصدر ممتاز للكالسيوم، كوب واحد من الجبن القريش 2٪ يأتي مع 227 ملليغرام من الكالسيوم وهو حوالي 18٪ من القيمة اليومية الموصى بها، هذا مشابه لفنجان من الزبادي اليوناني غير الدسم ، لذلك إذا سئمت من تناول الزبادي وتحتاج إلى تبديله ، فإن الجبن القريش يعد خيارًا رائعًا.

الكالسيوم ممتاز لصحة العظام والهرمونات ويمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض المختلفة أو التحكم فيها . لذا تناول كوبًا من الجبن القريش واستمتع بفوائده العديدة.



لن تستهلك الكثير من الدهون لن تستهلك الكثير من الدهون فائدة أخرى مذهلة لتناول الجبن القريش هي أنك تحصل على وجبة خفيفة مغذية ومليئة بالسعرات الحرارية القليلة جدًا من الدهون، قد يشعر الكثير من الناس بالضجر من تناول الوجبات الخفيفة على الجبن القريش لأنه يحتوي على الجبن في الاسم ، لكن محتوى الدهون في الجبن القريش يختلف عن معظم الأنواع الأخرى.

على سبيل المقارنة، دعونا نلقي نظرة على جبن الشيدر . يوفر الشيدر دفعة جيدة من البروتين (24.5 جرامًا لكل كوب) ، لكنك تستهلك أيضًا ما يقرب من 35 جرامًا من الدهون، يمكنك الحصول على نفس الكمية من البروتين في كوب من الجبن قليل الدسم مع 5 جرامات فقط من الدهون، في حين أن الدهون ليست بالضرورة ضارة بالنسبة لك ، فهو أعلى في السعرات الحرارية من العناصر الغذائية مثل البروتين أو الكربوهيدرات - حيث يحتوي على 9 سعرات حرارية لكل جرام مقابل 4 سعرات حرارية - مما يجعل الجبن القريش وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية مقارنة بمنتجات الألبان الدهنية الأخرى.