شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الآمن شرب الشاي الأخضر أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتاج المرأة الحامل إلى شرب الكثير من السوائل للحفاظ على مستوى الترطيب في الجسم، يساعد الماء في تكوين المشيمة والسائل الذي يحيط بالجنين ويجدد الإلكتروليتات، ويوصي الأطباء من 8 إلى 12 كوبًا من الماء أو السوائل للمرأة الحامل كل يوم.

لكن يجب عدم الإفراط في تناول بعض الأطعمة والمشروبات لأنها يمكن أن تسبب اختلالًا في العناصر الحيوية ، مما يؤدي إلى الإضرار بالطفل، الشاي الأخضر هو أحد هذه المشروبات التي لها الكثير من الفوائد الصحية ولكن يمكن أن تكون كارثية أثناء الحمل إذا تم تناولها بكثرة.

وفقا لتقرير موقع " healthline"، يحتوي الشاي الأخضر على تركيز عالٍ جدًا من مضادات الأكسدة المعروف باسم البوليفينول الذي يساعد في محاربة الجذور الحرة المسببة للعدوى، ومع ذلك ، يحتوي المشروب على مادة الكافيين حتى وإن كانت بمستويات صغيرة ، مما يؤدي إلى إتلاف الحمض النووي إذا استهلك كثيرًا.

مخاطر تناول الكثير من الشاي الأخضر

فيما يلي بعض المخاطر التي يمكن أن يسببها الإفراط في شرب الشاي الأخضر:

الإجهاض

بما أن الكافيين منبه، ويمكن أن يصل بسهولة إلى مجرى دم الطفل عبر المشيمة، يمكن أن يضر بخلايا الحمض النووي للطفل وحتى يؤدي إلى الإجهاض المبكر.

ولادة جنين ميت

تناول الكثير من الكافيين ليس جيدًا أثناء الحمل، على الرغم من أن الشاي الأخضر لا يحتوي على كميات كبيرة جدًا، إلا أنه يمكن أن يسبب استمرار شرب كميات كبيرة خلال فترة الحمل.

الولادة المبكرة

هناك أسباب مختلفة للولادة المبكرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى عيوب مختلفة في الطفل لأن الأعضاء لا تتطور بشكل صحيح.

انخفاض الوزن عند الولادة

الشاي الأخضر منشط وشرب الكثير منه يمكن أن يحفز الكافيين لرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، هذا هو أكبر سبب وأثر جانبي للطفل الذي يمكن أن يولد بمعدل ولادة منخفض.

مدر للبول

الشاي الأخضر أيضا مدر للبول يجعلك تأخذ الكثير من فترات الراحة في الحمام ويخرج الماء من الجسم. لذلك ، من المهم شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا.