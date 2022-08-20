تجربتي غير المسبوقة مع ورق التوت للتخسيس 

بيروت - نادين محمد - تعتبر تجربتي مع ورق التوت للتخسيس غير مسبوقة فعلاً والسبب ان احداً في محيطي لم يقم باختباره. لكنني تجرأت على فعل هذا بعدما عرفت الكثير عن فوائد هذه الاوراق الصحية. وبالفعل تمكنت من خلال ذلك من خسارة الكثير من الوزن ومن نسف الدهون التي تراكمت لسنوات في مناطق عدة من جسمي. والآن حان الوقت لأتشارك مع الجميع تفاصيل تجربتي مع ورق التوت للتخسيس.

فوائد ورق التوت للتخسيس



قبل ان ابدأ تجربتي مع ورق التوت للتخسيس حرصت على ان اعرف بعض المعلومات المهمة عن فوائده وهذا ما وصلت اليه.

- علمت انه يحتوي على مركب يمنع امتصاص الجسم لنسبة مرتفعة من السكر الذي يتم استهلاكه.

- يساعد على ادرار البول وهذا يعني انه يعالج مشكلة احتباس الماء في الجسم.

- وما اذهلني هو ان هذا الورق يعتبر حارقاً خارقاً للدهون التي تتجمع في مناطق مثل البطن والفخذين والذراعين وايضاً الذقن.



- كذلك قرأت في بعض الموسوعات انه يعتبر مصدراً مهماً للكالسيوم والمغنيزيوم والفوسفور والزنك. والخبر السار ان هذه المعادن تلعب دوراً مهماً في انقاص الوزن لأنها تحفز عمل ونشاط الغدة الدرقية.

- وما فاجأني هو ان ورق التوت يحتوي على الكثير من الالياف التي تعززالشعور بالشبع وتحفز عملية الهضم.

- وهو غني بالاحماض الامينية الضرورية لبناء الكتلة العضلية وعلى مضادات الاكسدة التي تمنع حدوث الاجهاد التأكسدي المسبب لأمراض القلب وتحسن الدورة الدموية وتخلص الجسم من الدهون الضارة.

- ولا انسى ان اضيف انه غني بالفيتامينات مثل A وB2 وB1 التي لا يمكن الاستغناء عنها في حال الرغبة في خسارة الوزن.

طريقة استخدام ورق التوت لفقدان الوزن

بعدما قرأت هذه العلومات المهمة عن فوائد ورق التوت للحفاظ على صحة سليمة ولخسارة الوزن، تعلمت طريقة استخدامها. وعلمت ان مكوناته تتوفر على شكل متممات غذائية يمكن تناولها 3 مرات يومياً وانها تساعد على الشعور بالشبع لوقت طويل خلال النهار. كما تعلمت تحضير وصفة شاي ورق التوت. فهو يساعد على استعادة الرشاقة على ان يتم تناوله في موازاة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

المقادير

اوراق توت طازجة او مجففة

كمية كافية من الماء للسلق

الخطوات



اليك الطريقة التي اعتمدتها في اطار تجربتي مع ورق التوت للتخسيس لتحضير شاي فعال لحرق الدهون ونحت الجسم.

1 وضعت الماء على النار لمدة 15 دقيقة.

2 نزعته عن النار ونقعت فيه اوراق التوت لمدة 8 دقائق.

3 بعد مرور هذه المدة قمت بتصفية الماء وسكبه في عبوة زجاجية الى ان حان موعد شربه. وقد حرصت على تناول كوب منه قبل 30 دقيقة من مواعيد الوجبات الاساسية. واسعدني ان اعرف انه يمكنني ان اضيف اليه القليل من العسل لتحسين المذاق.

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ولا بد لي من ان اشدد على بعض النصائح التي اتبعتها قبل شرب شاي ورق التوت. فقد استشرت طبيبة الصحة العامة التي نبهتني الى انه لا يمكنني فعل هذا في اوقات الحمل او في حال تناول دواء يحتوي على البوتاسيوم. كذلك اشارت الى انه من الافضل عدم اعتماده كطريقة لخسارة الوزن في حال المعاناة من مشكلة انخفاض مستوى السكر في الدم او تناول ادوية تساعد على ذلك. وشددت على ضرورة شرب الماء لأن هذا الشاي مدر فعال للبول. وهكذا بات بإمكاني تكرار تجربتي مع ورق التوت للتخسيس من دون الخوف من الاعراض الجانبية.