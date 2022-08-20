رجيم العصير والماء الاسرع لإنقاص الوزن 

بيروت - نادين محمد - يمكن اعتماد رجيم العصير والماء ان يساعد على انقاص الوزنواستعادة الرشاقة في مدة قصيرة. ومن الممكن الاستفادة منه ايضاً من اجل علاج بعض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل القيئ والاسهال والغثيان. فهو يساعد على تخليص المعدة والجسم من السموم والفضلات الضارة. لكن لا يمكن اتباعه لمدة طويلة لأنه لا يحتوي على كل المغذيات التي يحتاج اليها الجسم ولا على عدد كاف من السعرات الحرارية. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن رجيم العصير والماء.



برنامج الرجيم



خلال اتباع برنامج رجيم العصير والماء الذي يساعد عل تنقية الجسم من الضروري تناول 5 الى 6 وجبات متوسطة الحجم يومياً. فهذا يساعد على تأمين الحاجة الى العديد من المكونات الغذائية وعدد مهم من السعرات الحرارية وعلى خسارة الوزن.

الفطور. كوب من الماء والافضل ان تضاف اليه بضع نقاط من عصير الليمون وان يتم تناوله قبل موعد الوجبة بـ 30 دقيقة. كوب من الحليب الدافئ مع القليل من حبوب الفطور غير المحلاة، نصف كوب من عصير الفواكه الطبيعي الطازج.

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وجبة خفيفة. قطعة صغيرة من جبة قليلة الدسم مع ملعقة صغيرة من العسل او كوب من الزبادي الخالي من السكر.

الغداء. كوبان من الماء قبل 30 دقيقة من موعد الوجبة، قطعة من السمك المشوي او من ثمار البحر، طبق سلطة خضراء. كوب من العصير الطبيعي الطازج، ويمكن تناول قطعة صغيرة من الشوكولاته السوداء كتحلية.

وجبة خفيفة. نصف كوب من عصير الفواكه الطبيعي وكوبان من الماء.

العشاء. كوبان من الماء قبل 30 دقيقة من موعد الوجبة. كوب من الحليب مع الشوفان، طبق حساء من دون دسم، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المحمص او التوست المصنوع من الحبوب الكاملة. ويجب الحرص على شرب الماء بين الحين والآخر خلال النهار. كما يمكن تناول العصير الطازج كوجبة خفيفة.



المسموح في رجيم العصير والماء



خلال اتباع هذا الرجيم يمكن تناول بعض انواع الاطعمة والمشروبات دون غيرها.

- عصائر الخضار والفواكه المصنوعة بالطريقة الطبيعية على انواعها.

- الشوربة المصنوعة من دون اضافة المواد الدسمة.



- الحليب قليل الدسم وفي هذه الحالة يمكن تناول حليب الصويا او البقر او اللوز او الكتان.

- اللبن الزبادي الخالي من السكر.

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- البقوليات والحبوب المطهوة.

- القهوة والشاي والكاكاو والخلاصات النباتية من دون سكر.

- كمية قليلة من بعض انواع الحلويات مثل الكاسترد والشوكولاته السوداء اضافة الى العسل وشراب القيقب.

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- يمكن اضافة القليل من الملح والاعشاب والبهارات الى الطعام.

- القليل من اللحوم المشوية او المسلوقة او المطهوة على البخار.

- الكثير من الخضار والفواكه الطازجة.



الممنوع

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من اجل تطبيق رجيم العصير والماء بنجاح من المهم خلال الفترة المخصصة له الامتناع عن تناول.

- المكسرات المقليلة والتي تحتوي على الملح.

- الاجبان الدسمة والصلبة.

- المعكرونة والخبز والارز.

- البطاطا المقلية والمعجنات والفوشار.

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- الكعك والحلويات والمشروبات الصناعية المحلاة.

ومن الافضل عدم تطبيق برنامج رجيم العصير والماء مع عدد قليل من المكونات لمدة طويلة. فهذا يمكن ان يسبب النقص في بعض المغذيات والعناصر التي يحتاج اليها الجسم. ولهذا الافضل أن يتم اتباعه لمدة 4 الى 5 ايام فقط او لأسبوع واحد كحد اقصى. وبعد ذلك من المهم تطبيق نظام حياتي وغذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام من اجل الحفاظ على النتيجة وعلى قوام رشيق وصحي.





