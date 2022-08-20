أطعمة تناوليها بعد 45 دقيقة من التمارين الرياضية

بيروت - نادين محمد - يعد الطعام المغذي بعد جلسة التمرين مهماً للغاية؛ للحفاظ على صحة الجسم، إذا كنت تهدفين إلى الحفاظ على لياقتك البدنية؛ فمن المؤكد أنك ستبذلين الكثير من الجهد أثناء جلسات التمرين، ولكن وجبة ما بعد التمرين مهمة للغاية أيضاً.

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في غضون 45 دقيقة بعد التمرين، يكون جسمك جيداً بشكل خاص في امتصاص الكربوهيدرات والبروتين، والتي قد لا تكونين على دراية بها، إذا كنت ترغبين في بناء عضلاتك، يجب أن تتناولي 30 جراماً من البروتين و30-35 جراماً من الكربوهيدرات في غضون 15 دقيقة بعد التمرين، وإذا كنت ترغبين في الحفاظ على لياقتك البدنية بفقدان الوزن، يمكنك أن تأخذي وقتك وتتناولي الطعام في غضون 45 دقيقة من الانتهاء من التمارين الرياضية، بعد جلسة التمرين يحتاج جسمك إلى عناصر غذائية محددة لإصلاح العضلات وتحقيق الاستقرار في مستويات السكر في الدم.

إليك بعض الأطعمة المفيدة، التي يجب عليك إضافتها إلى قائمتك لتناول وجبة بعد التمرين:

1. الزبادي اليوناني

يحتوي اللبن الزبادي اليوناني على ضعف كمية البروتين والكربوهيدرات مقارنةً بالزبادي العادي، يمكنك مزج الزبادي بالحبوب والفواكه؛ لأن الفواكه تحتوي على العناصر الغذائية الدقيقة التي ثبت أنها تحارب وجع العضلات.

2. الفواكه المملوءة بالكربوهيدرات الصحية والقابلة للهضم

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تساعد الجسم على تحطيم العناصر الغذائية، تعتبر الفواكه إضافة أساسية لوجبة ما بعد التمرين.

3. البيض

هو الغذاء المثالي بعد التمرين؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين، كما أنه مصدر كبير للعديد من العناصر الغذائية الأخرى؛ مما يساعد على إصلاح الجسم بعد جلسة الجيم المكثفة.

4. حبوب الإفطار الكاملة

اختاري الحبوب عالية البروتين والألياف ومنخفضة السكر.

5. المكسرات

إن تناول حفنة من المكسرات هو أفضل خيار لاستبدال المستويات المستنفدة من الجليكوجين في العضلات، إنها تساعد على زيادة مستويات الطاقة الخاصة بك وتعزيز العضلات.

6. القرنبيط

غنيٌ بفيتامين K الذي يعمل في زيادة مستويات الطاقة بعد التمارين.

7. السلمون

يحتوي السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على تخفيف التهاب العضلات بعد التمرين، ومن المعروف أيضاً أن هذه الدهون الصحية لزيادة حرق الدهون.

8. حليب الشوكولاتة

هو مشروب آخر يمكن تناوله بعد التمرين، يحتوي المشروب على الكربوهيدرات والبروتين اللازم لاستعادة العضلات، سيحل محتوى الماء أيضاً محل السوائل المفقودة كعرق وحليب، وسيوفر الكالسيوم الذي سيساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع.