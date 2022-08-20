شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. تناول المأكولات البحرية مرتين أسبوعيا يعزز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعانى مرضى السكر من عدم وجود الكثير من خيارات الطعام لأن الأكل يجب أن يتم تحديده بعناية حتى لا ترتفع مستويات السكر في الدم أو تنخفض بشكل كبير.

ويعاني مرضى السكر أيضًا من الكثير من المشكلات الأساسية، وبالتالي لا يناسبهم كل نوع من الأطعمة، ويوصي الأطباء باتباع نهج غذائية تفيد الصحة العامة وصحة القلب والأوعية الدموية.

يقول الأطباء وفقا لتقرير موقع "healthsite"، دائمًا ما يكون اعتبارًا جيدًا يناسب خطة نمط حياة مرضى السكري، ليس فقط المأكولات البحرية، والتي تتكون من الأسماك والكركند والقريدس وسرطان البحر وما إلى ذلك، فهي مصدر كبير للبروتينات، ولكنها تحتوي أيضًا على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن التي تغذي الجسم.

جمعية القلب الأمريكية توصي بتناول حصتين على الأقل من الأسماك أو المأكولات البحرية الأخرى أسبوعيًا، تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون، سمك الأسقمري البحري والسلمون والسردين عالية في أوميجا 3 أحماض دهنية، يوصي الأطباء بالحد من مثل الأسماك قرش وأسماك أبو سيف وسمك القرميد لتكون محدودة لأن لديهم مخاطر عالية للتلوث بالزئبق.

ويوصي الأطباء أيضًا بضرورة شوي المأكولات البحرية، وخاصة القريدس ، أو خبزها حتى لا تضيف أي سعرات حرارية إضافية إليها.

يحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تحسين وظائف القلب، وتقليل الدهون الثلاثية، وتقليل ضغط الدم.

يحتوى على كميات عالية من فيتامين أ ، د ، هـ ، ك إلى جانب الزنك والحديد، يساعد في الحماية من أمراض مثل السرطان ويعزز المناعة.

تعد واحدة من أفضل مصادر أوميجا 3 التي تحتوي على مضادات الأكسدة ومنخفضة جدا في السعرات الحرارية، كما أن الرنجة مليئة أيضًا بكميات كبيرة من الفيتامينات B و D.

هذه السمكة محملة بأوميجا بصرف النظر عن فيتامين ب 12 ،فيتامين د، والمركبات التي تساعد في محاربة موجة الاكتئاب.

من أشهر الأسماك الغنية بالفيتامينات والسيلينيوم التي تحافظ على وظيفة الغدة الدرقية.

سرطان البحر مليء بالبروتينات وفيتامين ب 12 والسيلينيوم، يساعد اتباع نظام غذائي منتظم لسرطان البحر في الوقاية من مجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة والعلل.

يلعب الحبار أو الكالاماري دورًا مهمًا في النظم الغذائية الآسيوية وهي مصدر غني للبروتينات والأحماض الأمينية.