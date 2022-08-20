شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الاختلاف بين فقدان الذاكرة والخرف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختلف فقدان الذاكرة عن الخَرَف، حيث يشمل الخَرَف غالبًا فقدان الذاكرة، لكنه ينطوى أيضًا على مشكلات معرفية خطيرة أخرى تؤدى إلى تدهور الوظائف اليومية، ويمثل نمط الإصابة بالنسيان أيضًا أحد الأعراض المعروفة للاختلال المعرفى المعتدل (MCI)، غير أن الذاكرة وما يتصل بها من مشكلات معرفية أخرى نتيجة للإصابة بالاختلال المعرفى المعتدل (MCI) ليست على نفس القدر من الخطورة التى يعانى منها مريض الخَرَف، حسبما نشر موقع mayoclinic.





العلامات والأعراض الإضافية

اعتمادًا على سبب فقدان الذاكرة، قد تتضمن المؤشرات والأعراض الأخرى ما يلى:

ذكريات كاذبة (تخاريف)، إما مخترعة بالكامل أو مكونة من ذكريات حقيقية فى غير موضعها الزمنى

الارتباك أو عدم التركيز

وإذا تعرض أى شخص لفقدان ذاكرة مجهول السبب أو لإصابة فى الرأس، أو كان يشعر بالارتباك أو التشوش، فإنه يحتاج إلى عناية طبية فورية.

قد يكون الشخص المصاب بفقدان الذاكرة غير قادر على تحديد مكانه، وقد لا يكون حاضر الذهن بما يكفى لطلب الرعاية الطبية، فإذا كنت تعرف أحد الأشخاص المصابين بأعراض فقدان الذاكرة، فساعده فى الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لحالته.

يمكن أن ينتج فقدان الذاكرة عن تلف بأبنية الدماغ التي تشكل الجهاز الحوفي، الذي يتحكم في الانفعالات والذكريات، تتضمن هذه البنى المهاد، الذي يقع بمكان عميق داخل مركز الدماغ، وتشكيلات الحصينية، التي تقع داخل الفصين الصدغيين بالدماغ.

يُعرف فقدان الذاكرة الناجم عن إصابة أو تلف يلحق بالدماغ بفقدان الذاكرة العصبي. تتضمن الأسباب المحتملة لفقدان الذاكرة العصبي:

السكتة الدماغية

التهاب الدماغ، نتيجة لعدوى فيروسية مثل فيروس الهربس البسيط، أو كرد فعل مناعي ذاتي لسرطان في مكان آخر في الجسم (التهاب الدماغ الحوفي ذو الأباعد الورمية)، أو كرد فعل مناعي ذاتي مع عدم الإصابة بالسرطان

نقص الأكسجين الكافي في الدماغ، على سبيل المثال: إثر نوبة قلبية، أو ضائقة تنفسية، أو التسمم بأول أكسيد الكربون

أورام في مناطق بالدماغ تتحكم بالذاكرة

أمراض الدماغ التنكسية، مثل مرض الزهايمر وأشكال أخرى للخرف

بعض الأدوية، مثل البنزوديازيبينات وأدوية أخرى تعمل كمهدئات

يمكن أن تؤدي إصابات الرأس التي تسبب ارتجاجًا، سواءً أكان ناتجًا عن حادث سيارة أو لعب الرياضة، إلى الارتباك ومشاكل في تذكر المعلومات الجديدة، ويشيع هذا الأمر بصفة خاصة في المراحل المبكرة من التعافي، وعادة لا تسبب إصابات الرأس الخفيفة فقدان ذاكرة دائم، ولكن قد تتسبب فيه إصابات أكثر شدة بالرأس.

ويرجع نوع آخر نادر من فقدان الذاكرة، يسمى فقدان الذاكرة التفارقي (نفسي المنشأ)، إلى صدمة انفعالية، مثل أن يقع الشخص ضحية لجريمة عنف، وفي هذا الاضطراب، قد يفقد الفرد الذكريات الشخصية ومعلومات السيرة الذاتية، لكن عادة ما يستمر ذلك مدة قصيرة.