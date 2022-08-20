شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو القلق الصحى وكيف يمكنك التعرف عليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أهمية توخي الحذر من الأمراض إلا أنه يجب أن يتم ذلك باعتدال وبعناية بدلاً من الخوف المهووس الذي قد يؤدي في النهاية إلى إعاقة الحياة اليومية للفرد والتأثير عليها.

هناك العديد من أنواع القلق منها نوع صحى، المعروف أيضًا باسم اضطراب القلق المرضي، ووفقا لموقع "healthline"، يتميز بهوس مزمن وغير عقلاني وخوف من المعاناة من مرض أو شيء ما، يمكن أن يتطور هذا القلق إلى حد أنه يبدأ في التأثير والظهور في كل جانب من جوانب الحياة، ويشمل علاج القلق الصحي العلاج النفسي، العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، والأدوية.

فيما يلي بعض العلامات التي قد تشير إلى اضطراب القلق الصحي:

التشديد باستمرار على الإصابة بمرض على الرغم من تأكيد الطبيب.

التحقق بشكل متكرر من علامات وأعراض الأمراض على الإنترنت.

إنفاق مبالغ غير معتادة وحجز المواعيد والفحوصات والاختبارات للتحقق من الأمراض.

تجنب الأماكن أو الأشخاص الذين يخافون من الإصابة بالأمراض، والعوامل الأخرى التي يمكن أن تعرض الصحة للخطر.

تواجه صعوبة في العمل خلال الحياة اليومية بسبب الخوف أو القلق على الصحة.