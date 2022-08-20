شكرا لقرائتكم خبر عن نمط حياتك الصحى يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقدم في السن يكون الجسد عرضة للأمراض التى لا تنتهي، ولكن هناك أيضا الكثير من الأمراض العقلية التي من الممكن أن يصاب بها الشخص عند التقدم فى السن، وتقلل القدرات المعرفية فى وقت أبكر من المعتاد.

وفقا لموقع "timesnownews " الخرف مرض يسبب تدهورا في الوظيفة المعرفية التى تتجاوز مستويات الشيخوخة الطبيعية في الشخص، ويؤثر بشكل سيئ على الذاكرة والتفكير والتوجيه والحساب والقدرة على التعلم واللغة وحتى الحكم.

ويمكن أن ينتج الخرف عن عوامل نفسية وجسدية مختلفة مثل مخاطر لإصابة والسكتة الدماغية. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية يتأثر أكثر من 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالخرف مع ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام.

من المهم جدًا الجمع بين سلوكيات نمط الحياة الصحية المرتبطة بخطر أقل بشكل كبير للإصابة بأي مرض آخر، وفيما يلي بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكن إجراؤها لتقليل خطر الإصابة بالخرف:

تشير الدلائل إلى أن فائدة أكبر تأتي من الأنشطة العقلية الأكثر تعقيدًا وصعوبة، فكلما زادت أنشطة الدماغ التي تمارسها، كلما زاد تكرار ممارستها وكلما زاد تعقيد النشاط، قل احتمال إصابتك بالخرف.

من المهم جدًا التفاعل والالتقاء والتفاعل الاجتماعي مع الناس للمساعدة في تقليل الخرف الذي تعاني منه، يمكنك الذهاب للرقص أو السفر أو التطوع أو حتى القيام بنزهات يومية مع العائلة والأصدقاء للحفاظ على نشاط جسمك وعقلك.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحوليات إلى إتلاف عقلك وزيادة خطر الإصابة بالخرف، يمكن أن يتسبب استهلاك الكحول المفرط على المدى الطويل في تلف الدماغ ويؤدي إلى حالة تسمى الخرف المرتبط بالكحول.

يوصي خبراء التغذية والصحة باتباع نظام غذائي صحي من الفواكه والخضراوات للحماية من الخرف.

من المهم أن تظل نشطًا لتقليل خطر الإصابة بالخرف إلى جانب حالات أخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، مثل المشي والركض والسباحة أو أي نشاط بدني يوميًا مفيد للجسم.