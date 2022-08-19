شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقى نفسك من الحرق الشمسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرق الشمس هو تحول الجلد إلى جلد أحمر ومؤلم تشعر بسخونته عند اللمس، وعادة ما يظهر خلال عدة ساعات بعد التعرض الزائد عن الحد لضوء الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس أو المصادر الصناعية مثل المصابيح الشمسية، ويمكن أن تخفف العلاجات المنزلية حرق الشمس، إلا أن حرق الشمس قد يستغرق أيامًا ليزول، حسبما نشر موقع Mayo Clinic.

ويزيد التعرض المكثف والمتكرر لضوء الأشعة فوق البنفسجية الذى يؤدى إلى حروق الشمس من خطر تلف الجلد الآخر، مثل البقع الداكنة والبقع الخشنة والجلد الجاف أو المتجعد، كما أنه يزيد من مخاطر الإصابة بسرطانات الجلد مثل سرطان الجلد الميلانيني.

ويمكنك تجنب حرق الشمس والحالات ذات الصلة عن طريق حماية جلدك، ويكون ذلك ذى أهمية خاصة عند وجودك بالخارج حتى فى الأيام الباردة أو ذات الغيوم.

الأعراض

يمكن أن تتضمن العلامات والأعراض الخاصة بحروق الشمس ما يلي:

تغيرات في لون الجلد، مثل تحوله إلى اللون الوردي أو الأحمر

الشعور بدفء الجلد أو سخونته عند لمسه

الشعور بالألم أو الإيلام عند اللمس

التورُّم

ظهور بثور صغيرة مليئة بالسوائل، والتي قد تنفتح

صداع وحُمَّى وغثيان وإرهاق، إذا كانت حروق الشمس شديدة

ألم في العينين أو الشعور بوجود ذرات رمل داخلهما

الوقاية

استخدِم هذه الطرق لمنع حروق الشمس، حتى في الأيام الباردة أو الضبابية أو المليئة بالغيوم، وتوخَّ مزيدًا من الحذر في الماء والثلج والرمال لأنها تعكس أشعة الشمس، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشعة فوق البنفسجية تكون أكثر كثافةً في المرتفعات العالية.

تجنب التعرض لأشعة الشمس فيما بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا حيث تكون أشعة الشمس أقوى ما يمكن في هذه الساعات؛ لذلك حاول جدولة أنشطة الخروج لأوقات أخرى، و إذا لم تتمكن من فعل ذلك، فعلى الأقل قَلِّل الوقت الذي تقضيه في الشمس. حاول الذهاب للظل عندما يكون ذلك متاحًا.

تجنّب الاستلقاء في حمامات الشمس لمنح بشرتك لون أسمر. لا يقلل التسمير الأساسي من خطر الإصابة بحروق الشمس.

غطِّ جسمك.