شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء ينصحون هؤلاء الأشخاص بإجراء فحص سرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فحص سرطان الرئة إجراء يستخدم فى الكشف عن وجود السرطان لدى الأشخاص الأصحاء ممن يرتفع خطر إصابتهم بالمرض، ويوصى بإجراء فحص سرطان الرئة للبالغين الأكبر سنا من المدخنين منذ مدة طويلة، الذين لا تظهر عليهم مؤشرات سرطان الرئة أو أعراضه حسبما نشر موقع .Mayo Clinic

وعادة ما يقتصر فحص سرطان الرئة على الأشخاص المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بسرطان الرئة، مثل:

البالغين الأكبر سنا من المدخنين الحاليين أو السابقين.

يوصى بإجراء فحص سرطان الرئة بشكل عام للمدخنين الحاليين والسابقين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر.

الأشخاص الذين كانوا يدخنون بشراهة لسنوات عديدة.

ربما عليك التفكير في فحص سرطان الرئة إذا كان معدل التدخين لديك 20 أو أكثر، ويحسب معدل التدخين بضرب عدد علب السجائر التي تدخن يوميا في عدد سنوات التدخين.

الأشخاص الذين كانوا يدخنون بشراهة سابقًا ولكنهم أقلعوا عن التدخين.

إذا كنت تدخن بشراهة لمدة طويلة وأقلعت عن التدخين خلال آخر 15 عامًا، فقد تفكر في إجراء فحص سرطان الرئة.

الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة بوجه عام.

إذا كنت تواجه مشكلات صحية خطيرة، فقد تقل احتمالات استفادتك من فحص سرطان الرئة وتزداد احتمالات تعرضك لمضاعفات نتيجة اختبارات المتابعة، ولهذا السبب، يُقدَّم فحص سرطان الرئة للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة بوجه عام.

ولا يوصى بوجه عام بإجراء الفحص للأشخاص الذين لديهم وظائف ضعيفة للرئة أو حالات خطيرة أخرى تجعل العملية الجراحية صعبة، قد يشمل ذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأكسجين الإضافي بشكل مستمر، أو الذين أُصيبوا بفقدان الوزن غير المبرر في العام الماضي، أو الذين سعلوا دمًا مؤخرًا، أو أجروا فحصًا بالتصوير المقطعي المحوسب على الصدر في العام الماضي.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ بالإصابة بسرطان الرئة.