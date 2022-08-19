تمارين لحرق دهون البطن

بيروت - نادين محمد - دهون البطن من الدهون التي يصعب حرقها بسهولة، خاصة للمرأة التي ترغب بالتخلص منها بعيداً عن الإجراءات التجميلية، إذ تحتاج إلى أمرين اثنين، لا ثالث لهما، وهما: الالتزام والصبر.

ينبغي الالتزام في اتباع نظام غذائي صحي يرافق بعض التمارين الرياضية الخاصة بمنطقة البطن التي تتراكم فيها هذه الدهون العنيدة، إضافة إلى الصبر، لملاحظة النتائج المرغوب بها، إذ إن الوقت الذي تستغرقه عملية حرق الدهون يختلف بين جسم وآخر.

البداية مع النظام الغذائي الصحية الذي يجب أن يرتكز على تناول بعض الأصناف من الأطعمة وتجنب أو الامتناع عن أخرى....

نظام غذائي لحرق دهون البطن

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• الامتناع عن تناول الوجبات السريعة التي تساهم بشكل رئيسي في تراكم دهون البطن واستبدالها بأصناف صحية قليلة السعرات الحرارية.

• التهام العام بشكل سريع، ما يضاعف من كمية الطعام المتناولة ويجعل عملية حرق الدهون أصعب، لذا ينصح بتناول الطعام ببطء، لأنه يمنح شعوراً بالشبع ويزيد من حرق السعرات الحرارية.

• تجنب تناول السكريات المضافة التي تحتويها المشروبات الرياضية، الغازية والمحلاة التي تؤثر بشكل سلبي على عملية الأيض.

• تناول وجبات صحية تمنح شعوراً بالشبع، وفي الوقت نفسه لا تحتوي على أكثر من 100 سعرة حرارية، تزود الجسم بالغذاء والطاقة.

• استهلاك كميات أكبر من البروتين الذي بينت الدراسات أنه يخفف الشهية بنسبة 60 %، ما يقلل من فرص تراكم الدهون في البطن.

• الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف، خاصة تلك التي تعرف بألياف الفيسكوز Viscous Fiber والألياف القابلة للذوبان في الماء التي تساهم في خسارة الوزن إلى حدٍّ كبير من خلال هلامها السميك القوام الذي يعمل على إبطاء حركة وعملية هضم الطعام، ما يمنح الشعور بالامتلاء ويكبح الشهية.

• تناول بعض الأنواع من الأطعمة التي تعزز من مستوى التمثيل الغذائي، كالأفوكادو، الكركم، زيت جوز الهند، التوت، الأناناس، البيض، اللوز، السلمون، المكسرات وغيرها.

• الإكثار من شرب الماء، حيث إن الشعور بالعطش يؤدي إلى تناول المزيد من الطعام. لذا ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً.

ينصح الخبراء بالقيام بتمارين رياضية معينة كهذه التمارين التي تساعد على حرق دهون البطن خلال شهر واحد لا أكثر، على أن يتم الالتزام بممارستها، فهي لا تستغرق وقتاً طويلاً، فقط 15 دقيقة في اليوم، سواء في الصباح أو في المساء، تقوي عضلات المعدة وتفتت الدهون في محيطها، وهذه التمارين هي:

تمرين الرفع على شكل V

• يتم خلال هذا التمرين الاستلقاء أرضاً وبشكل مستقيم.

• تبسط اليدان إلى الوراء.

• يرفع الجزء الأعلى من الجسم على أن تكون اليدان موجهتين نحو الأمام.

• ترفع الساقان 90 درجة مع محاولة لمس القدمين من الأمام.

• يحافظ على هذه الوضعية لثوانٍ عدة.

• يكرر هذا التمرين 15 مرة ولجولات ثلاثة.



تمرين السحق العكسي

• يتم الاستلقاء على الأرض بشكل مستقيم.

• ترفع الساقان المستقيمتان إلى الأعلى.

• يرفع الخصر أيضاً على أن يبقى الظهر منخفضاً، ثم تخفض الساقان ببطء.

• يكرر هذا التمرين 20 مرة ولجولات ثلاثة.

تمرين تسلق الجبال

• توضع اليدان على الأرض ويرفع الظهر إلى الأعلى.

• تثنى ساق واحدة وتمد إلى الداخل نحو الجهة المعاكسة، ثم يرجع للوراء.

• تقام الخطوات نفسها مع الساق الثانية.

• يكرر هذا التمرين 20 مرة ولجولات ثلاثة.

تمرين الضغط

• يعرف هذا التمرين بالـ Push Up، تبسط فيه اليدان على الأرض أسفل الكتفين.

• يرفع الظهر بشكل أعلى من الساقين.

• تثنى الذراعان 45 درجة، ثم يخفض الجسم على أن يكون الظهر مستقيماً.

• تشد الذراعان إلى الأعلى، ليعود الجسم إلى الوضعية الأساسية.

• يكرر هذا التمرين 15 مرة ولجولات ثلاثة.

تمرين القرفصاء بالقفز

• يعرف بالسكوات Squat، يتم خلاله الوقوف بشكل مستقيم.

• يقفز إلى الأعلى، ثم يخفض الجسم ليتخذ وضعية بمعدل 90 درجة.

• يكرر هذا التمرين 15 مرة ولجولات ثلاثة.







