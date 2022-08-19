شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أنواع سرطان العظام؟ أبرزها الساركوما وأورام إوينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ السرطان عندما تبدأ الخلايا فى النمو خارج نطاق السيطرة، ويمكن أن تصبح الخلايا الموجودة فى أى جزء من الجسم تقريبًا سرطانية، ومن ثم يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وسرطان العظام هو نوع غير شائع من السرطان يبدأ عندما تبدأ خلايا العظام فى النمو خارج نطاق السيطرة.

وفى معظم الأوقات عندما يتم إخبار شخص بالغ مصاب بالسرطان أنه مصاب بسرطان فى العظام، يتحدث الطبيب عن سرطان بدأ فى مكان آخر ثم انتشر إلى العظام، وهذا يسمى ورم خبيث فى العظام، ويمكن أن يحدث مع أنواع مختلفة من السرطان المتقدم، مثل سرطان الثدى وسرطان البروستاتا وسرطان الرئة.

وعندما يتم فحص الخلايا السرطانية فى العظام تحت المجهر، فإنها تبدو مثل الخلايا السرطانية فى العضو الذى أتت منه، لذلك إذا كان شخص ما مصابًا بسرطان الرئة الذى انتشر إلى العظام، فإن الخلايا السرطانية فى العظام تبدو وتعمل مثل خلايا سرطان الرئة، وليس خلايا سرطان العظام، لذلك يحتاجون إلى علاجات تُستخدم لسرطان الرئة.

وتُعرف سرطانات العظام الأولية (السرطانات التي تبدأ في العظام نفسها) أيضًا باسم أورام العظام (الساركوما هي سرطانات تبدأ في العظام ، والعضلات ، والأنسجة الليفية ، والأوعية الدموية ، والأنسجة الدهنية ، وكذلك بعض الأنسجة الأخرى، ويمكن أن تتطور في أي مكان في الجسم).

وهناك أنواع عديدة من سرطان العظام الأولى بعضها نادر، مثل الساركوما العظمية وهى أكثر أنواع سرطان العظام الأولية شيوعًا، ويبدأ في شكل مبكر من الخلايا العظمية، وغالبًا ما يحدث عند الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و30 عامًا.

وأورام إوينج هى ثانى أكثر أنواع سرطان العظام الأولية شيوعًا عند الأطفال والمراهقين والشباب، والنوع الثالث الأكثر شيوعًا من سرطان العظام بشكل عام، وهذه الأورام نادرة عند البالغين الأكبر من 30 عامًا. تحدث غالبًا عند الأشخاص البيض ونادرة بين الأمريكيين من أصل أفريقي والأمريكيين الآسيويين.