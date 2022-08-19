شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جفاف العين أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا لم تنتج العين ما يكفى من الدموع أو لا تستطيع الحفاظ على طبقة رطوبة صحية، فقد يكون الشخص مصابًا بمتلازمة العين الجافة، وقد يعانى الناس من جفاف العين أثناء الحمل بسبب تقلب مستويات الهرمون.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن المعدل العام من جفاف العين يكون أعلى أثناء الحمل، لا يفهم الأطباء تمامًا أسباب هذه الظاهرة، لكن التحولات الهرمونية قد تجعل من الصعب على العين إنتاج ما يكفى من الدموع وقد يكون جفاف العين أثناء الحمل مزعجًا، لكن يمكن أن تساعد عدة علاجات.





أعراض جفاف العين أثناء الحمل

- الحكة أو عدم الراحة

- الشعور بالحاجة إلى الوميض بشكل متكر

- حساسية للضوء

- عيون دامعة

- مخاط جاف أو سائل خيطي في زوايا العين

- عيون حمراء

- صعوبة وضع أو إخراج العدسات اللاصقة لمن يرتديها

- تغييرات في الرؤية

- إحساس بالعينين تشعر بالتعب أو التدلى

- الشعور وكأن شيئًا ما في العيون

لا يفهم الباحثون تمامًا سبب إصابة الحوامل بجفاف العين، لكن العديد من الدراسات تدعم هذه النتيجة، الإناث أكثر عرضة من الذكور للإصابة بجفاف العين ، خاصة عند حدوث تغيرات هرمونية، مثل أثناء الحمل أو انقطاع الطمث أو عند أخذ بعض أشكال تحديد النسل.

فالذكور لديهم مستويات أعلى من الهرمونات تسمى الأندروجينات، والتي تشمل هرمون التستوستيرون قد تحميهم هذه الهرمونات من جفاف العين على الرغم من أن الإناث لديهن أيضًا هذه الهرمونات الجنسية، إلا أن مستوياتها أقل ، مما قد يفسر سبب ارتفاع معدلات جفاف العيون لديهن مقارنة بالذكور.

لا يمكن للأندروجينات وحدها أن تفسر جفاف العين أثناء الحمل، لأن هذه الهرمونات تزداد عادة أثناء الحمل على سبيل المثال ، ترتفع مستويات هرمون التستوستيرون بمقدار 70% أثناء الحمل.

العلاجات المنزلية

بعض العلاجات المنزلية وتعديلات نمط الحياة قد يساعد في التخفيف من أعراض جفاف العين يمكن للناس أن يحاولوا:

- شرب الكثير من الماء لمنع الجفاف

- استخدام المرطب لمنع الهواء من أن يصبح جافًا جدًا

- استخدام الدموع الاصطناعية التي تُصرف دون وصفة طبية

- تناول مكملات الأحماض الدهنية ، مثل زيت السمك أو مكمل أوميغا 3

- ارتداء النظارات الشمسية في الخارج لتقليل أضرار أشعة الشمس على العينين

- محاولة استخدام الكمادات الدافئة أو تدليك الجفن

- تجنب المراوح أو المدافئ بالقرب من الوجه، والتى يمكن أن تزيد من جفاف العين