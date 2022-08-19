شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالات الرهاب المحدد.. أبرزها الخوف من الطائرات والأماكن المغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المخاوف المرضية المحددة هى خوف طاغٍ وغير معقول من أشياء أو مواقف تمثل خطرًا فعليًّا بسيطًا لكنها تثير القلق والتهرب، وعلى عكس القلق الوجيز قد تشعر به عند إلقاء خطاب أو الخضوع لاختبار، تستمر حالات الرهاب المحدد لوقت طويل، وتتسبب فى ردات فعل بدنية ونفسية حادة، ويمكنها أن تؤثر فى قدرتك على العمل بشكل طبيعى فى العمل أو المدرسة أو فى الأوساط الاجتماعية، حسبما نشر موقع Mayo Clinic.

وتعتبر حالات الرهاب المحدد من بين اضطرابات القلق الأكثر شيوعًا، ولا تحتاج جميع حالات الرهاب إلى العلاج، لكن إذا أثرت حالات الرهاب المحدد فى حياتك اليومية، تتوفر العديد من العلاجات التى يمكنها مساعدتك فى التعامل مع مخاوفك والتغلب عليها.

الأعراض

ينطوى الرهاب المحدد على خوف شديد ومستمر من كائن أو وضع معين لا يتناسب مع الخطر الفعلى، وهناك أنواع عديدة من الرهاب، وليس من غير المعتاد التعرض لرهاب محدد حول أكثر من كائن أو وضع واحد، ويمكن أن تحدث أنواع معينة من الرهاب مع أنواع أخرى من اضطرابات القلق.

الفئات الشائعة من حالات الرهاب المحددة هى الخوف من:

مواقف مثل الطائرات أو الأماكن المغلقة أو الذهاب إلى المدرسة

الطبيعة، مثل العواصف الرعدية أو المرتفعات

الحيوانات أو الحشرات، مثل الكلاب أو العناكب

الدم أو الحقن أو الإصابة، مثل الإبر أو الحوادث أو الإجراءات الطبية

غيرها، مثل الاختناق، والتقيؤ، والضوضاء الصاخبة أو المهرجين

ويشار إلى كل نوع من أنواع الرهاب باسمه الخاص تتضمن الأمثلة على المصطلحات الأكثر شيوعًا، رهاب المرتفعات بسبب الخوف من الارتفاعات ورهاب الأماكن المغلقة بسبب الخوف من الأماكن الضيقة.

وبغض النظر عن الرهاب المحدد الذى تعانيه فمن المرجح أن تؤدى هذه الأنواع من ردود الفعل إلى:

شعور فورى بالخوف الشديد والقلق والذعر عند تعرضك لمصدر خوفك أو حتى التفكير فيه

الوعى بأن مخاوفك غير معقولة أو مبالغ فيها لكنك تشعر بعدم القدرة على السيطرة عليها

تفاقم القلق عندما يصبح الموقف أو الكائن أقرب إليك فى الوقت أو القرب المادى

القيام بكل شىء ممكن لتجنب الكائن أو الموقف أو تحمله بقلق أو خوف شديد

صعوبة فى التعامل بشكل طبيعى بسبب خوفك