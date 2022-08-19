شكرا لقرائتكم خبر عن 50 % من المصابين بمرض كبدى لا يشعرون بأى أعراض.. تعرف على أفضل الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لاختبار الكبد التحقق من وجود أمراض الكبد أو المساعدة فى مراقبة الحالة المستمرة عن طريق قياس بعض البروتينات والإنزيمات فى الدم، ويمكن أن يساعد إجراء الاختبارات فى إلقاء الضوء على صحة الكبد، نظرًا لأن ما يصل إلى 50% من الأشخاص المصابين بمرض كبدى حاد لا يعانون من أى أعراض، وفقا لما نشره موقع "مايو كلينك".

ما هو فحص الكبد؟

يساعد اختبار وظائف الكبد في تقييم صحة الكبد وحالته، وتقيس هذه الاختبارات إنزيمات وبروتينات معينة في دمك لمستويات غير طبيعية، والتى يمكن أن تشير إلى تلف الكبد.

ماذا تكشف اختبارات الكبد؟

هناك أنواع قليلة من اختبارات وظائف الكبد ويمكن أن توفر معلومات مختلفة اعتمادًا على الاختبار، منها:

فحص اختبارات بروتين الكبد لمستويات معينة من:

الجلوبيولين

الزلال

البروثرومبين

ويمكن أن تشير المستويات المنخفضة من الجلوبيولين والألبومين والمستوى المرتفع من البروثرومبين إلى تلف الكبد أو حالات أخرى.

ويعد اختبار البيليروبين طريقة أخرى للتحقق من تلف الكبد، وعندما تتحلل خلايا الدم الحمراء، يتم إنتاج البيليروبين كنفايات ومعالجته في الكبد، ويمكن أن تكون المستويات العالية من البيليروبين علامة على تلف الكبد، ومع ذلك فإن بعض أنواع الأمراض الوراثية قد تؤثر أيضًا على مستويات البيليروبين، حتى مع وظائف الكبد المناسبة.

علامات مرض الكبد

يعد الكبد عضوًا مثيرًا للاهتمام، وفي بعض الحالات يكون قادرًا على شفاء نفسه دون علاج، ومع ذلك يمكن أن يكون اضطراب الكبد خطيرًا جدًا - حتى أنه يهدد الحياة، وقد يعاني الأشخاص المصابون بمرض الكبد من الأعراض التالية:

إعياء

فقدان الطاقة أو الضعف

اليرقان ، أو اصفرار العينين والجلد

فقدان الوزن

استفراغ و غثيان

إسهال

وجع بطن

البول الداكن أو البراز الخفيف

ويعد الاكتشاف المبكر لحالة الكبد أمرًا مهمًا ، لذلك من الجيد إجراء مزيد من التحقيق إذا كنت تعاني من هذه الأعراض.