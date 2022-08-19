شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى القوباء المنطقية وأسبابها.. تشبه فيروس جدرى الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القوباء المنطقية المعروفة أيضًا باسم الهربس النطاقى هى مرض يسببه إعادة تنشيط فيروس جدرى الماء، وحسب ما ذكره موقع mydr فإن القوباء المنطقية تسبب طفحًا جلديًا متقرحًا ولا يمكن أن يتطور إلا إذا كنت قد أصبت بجدرى الماء من قبل.





ما الذى يسبب القوباء المنطقية ومن هو المعرض للخطر؟إذا كنت قد أصبت بجدرى الماء فى الماضى، فقد تصاب بالهربس النطاقى، هذا لأن فيروس جدرى الماء غير النشط يبقى فى الخلايا العصبية بالقرب من العمود الفقرى، وعندما يتطور القوباء المنطقية يكون ذلك بسبب نشاط الفيروس مرة أخرى عادةً ما يصاب الشخص بالهربس النطاقى مرة واحدة فقط فى حياته، لكن يمكن أن يحدث مرة أخرى فى وقت ما إذا كان لديك جهاز مناعى ضعيف.

من المرجح أن يحدث الهربس النطاقى عند الأشخاص الذين:

تزيد أعمارهم عن 50 عامًا

ضعف جهاز المناعة، على سبيل المثال:

لديك فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز

قد أجريت عملية زرع عضو

أجريت مؤخرًا عملية زرع نخاع عظمي

لديك حالة تتطلب علاجًا يؤثر على جهاز المناعة ، مثل العلاج الكيميائي للسرطان.

طفح جلدي هربسي على الجانب الأيسر من بطن المرأة.





ما هى أعراض القوباء المنطقية؟يظهر القوباء المنطقية على شكل طفح جلدى يتميز بالألم والتقرح، ويمكن أن يصيب أى جزء من الجسم، لكنه يظهر عادة على جانب واحد من الوجه أو الجسم.

تشمل الأعراض:

ألم

إحساس بالحرق أو الوخز أو الحكة

إحساس بالطعن

حساسية للمس

خدر في المنطقة المصابة من الجسم

حساسية للضوء

حمى وصداع

إعياء





هل يمكن أن ينتقل القوباء المنطقية إلى الآخرين؟لا يمكنك الإصابة بالهربس النطاقي من شخص آخر مصاب بالهربس النطاقي، لكن يمكن أن ينتقل الفيروس المسئول عن جدري الماء من قبل شخص مصاب بالهربس النطاقى إلى شخص لم يكن مصابًا بالجدرى (مرض) أو تم تطعيمه ضده يمكن أن يحدث هذا عندما يتلامس الشخص مع السائل من البثور، و لمنع انتقال الفيروس ، حافظ على الطفح الجلدي مغطى بالملابس أو الضمادة ونظف يديك دائمًا بعد لمس الطفح الجلدي أو تغيير أي ضمادة.





ما هى مضاعفات القوباء المنطقية؟يتحسن القوباء المنطقية دون أي مضاعفات في كثير من الناس يمكن أن تحدث مضاعفات عديدة في حالات أخرى وتشمل هذه:

ألم عصبي مستمر (ألم عصبي ما بعد الهربس).

القوباء المنطقية التي تحدث في منطقة العين، ويمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر بشكل مؤقت أو دائم. قد يحيلك طبيبك إلى أخصائي عيون لتلقي العلاج

يمكن أن يصاب طفح الهربس النطاقي بالعدوى وقد تحتاج إلى مضادات حيوية.