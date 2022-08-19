شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الاضطراب ثنائى القطب وعلاجه.. أبرزها الهوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاضطراب ثنائى القطب هو حالة صحية عقلية تتميز بتغيرات شديدة فى المزاج، وهو ليس حالة نادرة، حيث أشار المعهد الوطنى للصحة العقلية فى أمريكا إلى أن 2.8% من البالغين فى الولايات المتحدة - ما يقرب من 5 ملايين شخص - لديهم تشخيص اضطراب ثنائى القطب، بحسب ما نشره موقع healthyline.

وتشمل الأعراض الرئيسية ما يلى..

نوبات من الهوس ، أو مزاج مرتفع للغاية

نوبات من الاكتئاب، أو مزاج متدنى

وعلى الرغم من عدم وجود علاج للاضطراب ثنائى القطب، تتوفر العديد من العلاجات الفعالة، ويمكن أن تساعدك خيارات العلاج هذه على تعلم كيفية إدارة نوبات الحالة المزاجية، والتى لا يمكن أن تحسن الأعراض فقط، لكن أيضًا نوعية حياتك بشكل عام.

وهناك 3 أنواع رئيسية من الاضطراب ثنائى القطب..

الاضطراب ثنائى القطب من النوع الأول، والاضطراب ثنائى القطب من النوع الثانى، واضطراب المزاج الدورى.

ويتم تعريف الاضطراب ثنائى القطب من خلال ظهور نوبة هوس واحدة على الأقل، قد تواجه نوبات الهوس الخفيف، وهي أقل حدة من نوبات الهوس ، أو نوبات اكتئاب كبرى قبل نوبة الهوس وبعدها، ويؤثر هذا النوع من الاضطراب ثنائى القطب على الجنسين على حد سواء.

ويعانى الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائى القطب من النوع الثانى من نوبة اكتئاب كبرى تستمر أسبوعين على الأقل، ولديهم أيضًا ما لا يقل عن حلقة واحدة من الهوس الخفيف تستمر نحو 4 أيام، وقد يكون هذا النوع من الاضطراب ثنائى القطب أكثر شيوعًا عند النساء.