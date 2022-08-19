شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عادات تجعل نومك هادئا.. منها منع دخول الأجهزة الإلكترونية لغرفة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك اتخاذ خطوات بسيطة لكسر العادات السيئة والحصول على نوم أفضل، وذلك بدلا من التعرض للأرق الذى يتسبب فى عدم الحصول على نوم هادئ حسبما نشر موقع webmd.

الروتين فى مواعيد النوم والاستيقاظ

1 - ستحصل على نوم أفضل من خلال الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت في الصباح، وهذا يجعل جسمك في روتين يساعدك على الشعور بالنعاس في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ منتعشًا في الصباح.

2 - حافظ على غرفة نومك هادئة ومظلمة، وفي درجة حرارة جيدة للنوم، ويوصى العديد من الأطباء بـ60 إلى 67 درجة فهرنهايت.

3 - اجعل غرفة نومك مريحة، مما قد يعنى بالنسبة لك أنها نظيفة وخالية من الفوضى.

4 - جرب روتين الاسترخاء قبل النوم، مثل التأمل أو اليوجا أو تمارين الإطالة.

5 - قلل من القيلولة أثناء النهار.

6 - اجعل سريرك منطقة نوم فقط.

7 - لا تقرأ أو تشاهد التلفاز هناك.

8 - لا تدخل الأجهزة الإلكترونية في غرفة النوم.

9 - لا تأكل وجبات كبيرة وثقيلة قبل النوم.

10 - تمرن خلال النهار، ويمكن أن يساعدك الانتقال - سواء كان ذلك في نزهة على الغداء أو درس ركوب الدراجات قبل أن تستيقظ أسرتك - على النوم بسهولة أكبر.

وقد يوصى الطبيب بما يلي:

الأدوية مثل الميلاتونين ، الذي يصنعه الجسم ويساعد على تعزيز النوم

العلاج بالضوء

العلاج السلوكي المعرفي ، حيث يمكن للمعالج مساعدتك في تحديد الأفكار والسلوكيات السلبية وتغييرها حول النوم.