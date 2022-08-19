شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى العلاقة بين الصدفية وجهاز المناعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدفية هي حالة جلدية مزمنة غير معدية، تتسبب فى تراكم خلايا الجلد وتشكيل بقعا حمراء ملتهبة، ولا يزال الأطباء غير واضحين فيما يتعلق بالأسباب الدقيقة لمرض الصدفية لكنهم يدركون أن الجهاز المناعى والوراثة والعوامل البيئية يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن الصدفية عبارة عن اضطراب في المناعة الذاتية، فعلى الرغم من أن البعض الآخر تعارض فإن إحدى النظريات البديلة هي أن الصدفية تحدث لأن جهاز المناعة يتفاعل بشكل غير منتظم مع البكتيريا الموجودة على الجلد بسبب الجينات.

في أحد أمراض المناعة الذاتية تتسبب محفزات معينة في حدوث خلل وظيفي في الجهاز المناعي، تختلف هذه المحفزات بين الأفراد، لكن فى حالة الصدفية يمكن أن تشمل الإجهاد وصدمات الجلد، مثل لدغات الحشرات وحروق الشمس والخدوش.

يطلق الجهاز المناعي عن طريق الخطأ استجابة التهابية يبدأ في مهاجمة الخلايا السليمة كما لو كانت من مسببات الأمراض الغازية الضارة تصبح خلايا الدم البيضاء التي تسمى الخلايا الليمفاوية التائية المساعدة أو الخلايا التائية نشطة بشكل غير منتظم وتنتج جزيئات إشارات زائدة.

تسبب جزيئات السيتوكين هذه توسع الأوعية الدموية في الجلد، وهذا بدوره يتسبب في تراكم خلايا الدم البيضاء وتكاثر الخلايا الكيراتينية التي تشكل الطبقة الخارجية من الجلد بشكل أسرع من المعتاد.

هناك العديد من أنواع الصدفية المختلفة

يعتقد الباحثون أن مجموعة من العوامل يمكن أن تسبب إصابة الفرد بالصدفية.

في بعض الحالات يمكن أن تكون الوراثة سببًا، حيث غالبًا ما تسري الحالة في العائلات إذا كان لدى الطفل أحد الوالدين المتأثرين، فسيكون لديه 16% فرصة لتطوير الصدفية مع كلا الوالدين، تقفز الفرصة إلى 50%.

بعض الأشخاص يتناولون أدوية لمرض الصدفية تقلل من وظائف المناعة، تسمى الأدوية المثبطة للمناعة هذا يمكن أن يعني أن الشخص يعاني من نقص المناعة.

كيف يمكنني تنظيم جهازي المناعي لمحاربة الصدفية؟

إن وجود نظام مناعي يعمل بشكل صحيح أمر ضروري للصحة، وهناك طرق مختلفة يمكن للأفراد المصابين بالصدفية من خلالها تنظيم عمل جهاز المناعة لديهم من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

نظام حمية البحر الأبيض المتوسط

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي متوسطي إلى إبطاء تطور الصدفية لأنه يقلل الالتهاب.

تتكون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​مما يلي:

استهلاك عالي لـ: استهلاك منخفض لـ:

الفاكهة اللحوم

خضراوات منتجات الألبان

البقوليات بيض

الحبوب كحول

رغيف الخبز

سمك

المكسرات

زيت الزيتون البكر الممتاز

كركم

يستخدم الناس هذه التوابل الصفراء فى الطبخ والأدوية الطبيعية، وقد يؤثر الكركم بشكل إيجابى على الاستجابة المناعية للشخص.

الثوم قد يقوى جهاز المناعة

أظهرت إحدى الدراسات أن المشاركين في الدراسة الذين تناولوا دواءً وهميًا يعانون من نزلات البرد أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين يتناولون مكملات الثوم أوصى الباحثون بإجراء مزيد من البحث لتأكيد تأثيرات الثوم المعدلة للمناعة.

ممارسه الرياضة

يمكن أن تؤدي التمارين المنتظمة إلى تحسين وظائف الجهاز المناعي، ويمكن أن تكون التمارين المنتظمة مهمة أيضًا للأشخاص المصابين بالصدفية، حيث يمكن أن تقلل من خطر حدوث مضاعفات أخرى من المرجح أن يتعرضوا لها، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري .